Το Athens Tattoo Expo κλείνει 9 χρόνια και συνεχίζει να γράφει ιστορία. Για τρεις ημέρες, 17, 18 & 19 Οκτωβρίου, το Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι θα μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό hub δημιουργικότητας, ρυθμού και street κουλτούρας. Είναι το σημείο όπου tattoo, μουσική, urban art και lifestyle ενώνονται σε ένα φεστιβάλ που δεν μοιάζει με κανένα άλλο.

Athens Tattoo Expo – Beyond Ink

Το Athens Tattoo Expo δεν είναι απλώς μια έκθεση. Είναι η μεγαλύτερη συνάντηση του tattoo community στην Ελλάδα, ένας θεσμός που εδώ και εννέα χρόνια μεγαλώνει, εμπνέει και εξελίσσει την κουλτούρα του μελανιού. Περισσότεροι από 170 tattoo artists από όλη τη χώρα θα βρίσκονται στο Γκάζι, φέρνοντας μαζί τους σχέδια, τεχνικές και στυλ που αποτυπώνουν την ποικιλία και τον δυναμισμό της σύγχρονης δερματοστιξίας. Από παραδοσιακά μοτίβα και tribal έως hyperrealism, fine line και experimental tattoo, το φεστιβάλ είναι το μέρος για να δεις από κοντά ό,τι πιο φρέσκο και συναρπαστικό κυκλοφορεί στην ελληνική – και όχι μόνο – σκηνή.

Όσοι αγαπούν το tattoo θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τους δημιουργούς τους, να δουν live sessions και να ανακαλύψουν ιδέες για το επόμενο σχέδιο που θα γράψει τη δική τους προσωπική ιστορία στο δέρμα. Για τους ίδιους τους καλλιτέχνες, το Athens Tattoo Expo είναι η μεγάλη σκηνή για να παρουσιάσουν το ταλέντο τους, να ανταλλάξουν ιδέες και να συνδεθούν με το κοινό τους.

Η εμπειρία

Το φεστιβάλ είναι φτιαγμένο για να ζήσει κάποιος κάτι παραπάνω από μια επίσκεψη. Είναι μια εμπειρία με ρυθμό και ενέργεια, που συνδυάζει όλα τα στοιχεία της street κουλτούρας.

Tattoo Contests: διαγωνισμοί που αναδεικνύουν τα πιο εντυπωσιακά έργα, με βραβεία και αναγνώριση.

Live DJ sets & Bands: μουσικές που δίνουν τον παλμό και σε κάνουν να νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο πιο ζωντανό σημείο της πόλης.

Art Exhibitions, Graffiti & Street Shows: η urban αισθητική σε πλήρη δράση.

Acrobatics & Body Painting: θεαματικά acts που απογειώνουν την αδρεναλίνη.

Game Rooms & Interactive Zones: για να μοιραστείς στιγμές με φίλους και να βουτήξεις στην εμπειρία χωρίς περιορισμούς.

Το Athens Tattoo Expo είναι ένα φεστιβάλ που ξεπερνά τα στενά όρια ενός event: είναι μια εμπειρία που γράφεται στο δέρμα και στη μνήμη.

Tattoo με σκοπό

Από την πρώτη κιόλας χρονιά, το Athens Tattoo Expo δείχνει έμπρακτα την κοινωνική του ευαισθησία, στηρίζοντας το έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Μέσα από την ενέργεια Star Your Body, οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν ένα tattoo εμπνευσμένο από το «Αστέρι της Ευχής» και να γνωρίζουν ότι το 100% του αντιτίμου προσφέρεται στον οργανισμό. Ένα μικρό tattoo μπορεί έτσι να σημαίνει πολλά: χαμόγελα, όνειρα και την εκπλήρωση της ευχής ενός παιδιού που το χρειάζεται. Μέχρι σήμερα οι καλλιτέχνες μας έχουν ζωγραφίσει περισσότερα από 7.000 αστεράκια και συνεχίζουμε!

Γιατί να έρθεις

Το Athens Tattoo Expo είναι μια εμπειρία που φτιάχτηκε για να συνδεθείς: με την πόλη, με τους ανθρώπους της, με την κουλτούρα που σε εμπνέει. Είναι το φεστιβάλ που σε βάζει στον παλμό του σήμερα, εκεί όπου οι γραμμές του μελανιού γίνονται ρυθμός και ο ρυθμός γίνεται εμπειρία.

Χώρος: Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, Γκάζι

Ημερομηνίες: 17, 18 & 19 Οκτωβρίου 2025

Ώρες Λειτουργίας

Παρασκευή 14:00 – 23:00

Σάββατο 12:00 – 23:00

Κυριακή 11:00 – 22:00

Τιμή Εισιτηρίου: 12€ ημερήσιο | 24€ τριήμερο

Προπώληση: more.com