Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους πιο αντιφατικούς και ασυμβίβαστους καλλιτέχνες όλων των εποχών. Ο Λου Ριντ δεν ήταν απλώς ένας ροκ σταρ. Ήταν ένας ποιητής των δρόμων, ένας αφηγητής της σκοτεινής πλευράς της ζωής, ένας καλλιτέχνης που δεν δίστασε ποτέ να καταρρίψει ταμπού. Με φωνή ψυχρή και ζεστή ταυτόχρονα, έδωσε ζωή σε ιστορίες για outsiders, ναρκομανείς, τρανς γυναίκες, ανθρώπους που πάλευαν να βρουν τη θέση τους στον κόσμο. Οι στίχοι του ήταν ωμοί, ρεαλιστικοί και αφηγηματικοί, ενώ η μουσική του, συχνά μινιμαλιστική και πειραματική, όρισε τον ήχο του underground ροκ όσο λίγοι.

Ο Λου Ριντ ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς και αντισυμβατικούς μουσικούς της ροκ σκηνής, με την αιχμηρή στιχουργική του και τον μοναδικό του ήχο να διαμορφώνουν την εναλλακτική μουσική ροκ σκηνή για δεκαετίες. Γεννημένος το 1942, σημάδεψε την παγκόσμια μουσική σκηνή, πρώτα με τους Velvet Underground, όπου συνδύασε το πρωτόλειο ροκ με avant-garde επιρροές, και αργότερα στη σόλο καριέρα του, όπου δοκίμασε τα όρια της σύνθεσης και της αφήγησης. Δεν έγραψε απλώς μουσική· δημιούργησε έναν ολόκληρο κόσμο, γεμάτο αλήθειες.

Μάθετε 8 ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μάλλον δεν ξέρατε για εκείνον.

1.Τον έχει διασκευάσει ο Σαββόπουλος, που τον έχει διασκευάσει ο Πανούσης

Ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια του Λου Ριντ, το Perfect Day, έχει διασκευαστεί από τον Διονύση Σαββόπουλο. Η διασκευή αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Τζίμη Πανούση που την σατίρισε με δική του διασκευή.

2. Το ηλεκτροσόκ για να «γιατρευτεί» από την ομοφυλοφιλία

Στα εφηβικά του χρόνια, οι γονείς του τον υπέβαλαν σε θεραπείες ηλεκτροσόκ, προσπαθώντας να τον «θεραπεύσουν» από την ομοφυλοφιλία του. Αυτή η εμπειρία τον στοίχειωσε για όλη του τη ζωή και αποτυπώθηκε στο τραγούδι του «Kill Your Sons», όπου περιγράφει τον τρόμο της θεραπείας.

3. Το «Walk on the Wild Side» είναι αφιερωμένο σε τρανς και drag καλλιτέχνες

Το εμβληματικό του κομμάτι αναφέρεται σε πραγματικά πρόσωπα της underground σκηνής της Νέας Υόρκης, που ήταν μέρος του κύκλου του Άντι Γουόρχολ. Η φράση «Take a walk on the wild side» ήταν ένας κώδικας για την ανεύρεση πελατών από τρανς εργαζόμενες του σεξ.

4. Το άλμπουμ με τους Metallica που εξόργισε το κοινό, αλλά λάτρεψε ο ίδιος

Το 2011 συνεργάστηκε με τους Metallica για το άλμπουμ Lulu, ένα εγχείρημα που δίχασε κοινό και κριτικούς. Ήταν μια δουλειά που πολλοί δεν κατάλαβαν, αλλά ο ίδιος ο Ριντ τη θεωρούσε μία από τις κορυφαίες του στιγμές.

5. Έκανε πρόταση γάμου σε μια τρανς γυναίκα

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70, ο Ριντ είχε σχέση με τη Ρέιτσελ Χάμφρεϊ, μια τρανς γυναίκα, και είχαν μάλιστα μια «τελετή γάμου». Αν και ο Ριντ παντρεύτηκε αργότερα τρεις γυναίκες, η σχέση του με τη Ρέιτσελ έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο απρόβλεπτες και τολμηρές κινήσεις του.

6. Όταν ο Ριντ ξυλοφόρτωσε τον Μπόουι

Παρόλο που ο Ντέιβιντ Μπόουι βοήθησε να αναδειχθεί ο Ριντ μετά την αποχώρησή του από τους Velvet Underground, οι σχέσεις τους δεν ήταν πάντα καλές. Σε ένα δείπνο το 1979, οι δυο τους είχαν έναν τόσο έντονο καβγά, που χρειάστηκε να τους χωρίσουν εννέα άτομα.

7. Έγινε υπάλληλος στο λογιστικό γραφείο του πατέρα του μετά τους Velvet Underground

Μετά την αποχώρησή του από τους Velvet Underground, βρέθηκε να εργάζεται στο οικογενειακό λογιστικό γραφείο, κερδίζοντας 40 δολάρια την εβδομάδα ως δακτυλογράφος, προτού τελικά επανέλθει στη μουσική σκηνή.

8. Ο Λου Ριντ ήθελε να γίνει συγγραφέας και αγαπούσε τον Έντγκαρ Άλαν Πόε

Ήθελε να γράψει το «Μεγάλο Αμερικανικό Μυθιστόρημα», αλλά τελικά αποφάσισε να το κάνει μέσω της μουσικής του. Οι στίχοι του ήταν πιο κοντά σε ποιήματα και διηγήματα, παρά σε παραδοσιακά τραγούδια ροκ. Λάτρευε τον Έντγκαρ Άλαν Πόε και στα τελευταία χρόνια της ζωής του, κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ αφιερωμένο σε εκείνον, με τίτλο The Raven.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1913: Ο Ελληνικός Στρατός, υπό την προστασία του θωρηκτού «Σπέτσαι», απελευθερώνει τη Σάμο.

1919: Ιδρύεται από το Βλαντιμίρ Λένιν η Γ’ Κομμουνιστική Διεθνής (Κομιντέρν), με στόχο την προώθηση της παγκόσμιας επανάστασης και τη στήριξη των κομμουνιστικών κινημάτων ανά τον κόσμο. Η οργάνωση θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διάδοση του μαρξισμού-λενινισμού, επηρεάζοντας την πορεία πολλών χωρών τον 20ό αιώνα.

1958: Μετά την αποχώρηση 15 βουλευτών από την ΕΡΕ, ανάμεσα στους οποίους είναι οι Γεώργιος Ράλλης και Παν. Παπαληγούρας, ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής υποβάλλει την παραίτηση της κυβέρνησής του. Προκηρύσσονται εκλογές για την 11η Μαΐου.

1963: Κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία ο πρώτος δίσκος των Beatles με τίτλο «Please Please Me».

1972: Οι μητροπολίτες του Κιτίου, Άνθιμος, της Πάφου, Γεννάδιος, και της Κυρήνειας, Κυπριανός, ζητούν την παραίτηση του αρχιεπισκόπου Μακάριου από την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άμεση κινητοποίηση των υποστηρικτών του Μακάριου, οι οποίοι διαδηλώνουν υπέρ του.

1986: Διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ ο Γεράσιμος Αρσένης, εξαιτίας της διαφωνίας του με τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης. Θα επανέλθει το 1989.

1990: Έπειτα από 27 χρόνια, ο Νέλσον Μαντέλα επιστρέφει στην ενεργό πολιτική δράση, καθώς εκλέγεται αντιπρόεδρος του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου, την κύρια οργάνωση των μαύρων που αγωνίζεται για την ισότητα και την ισονομία στη χώρα.

1992: Ο Βασίλης Λεβέντης ιδρύει την Ένωση Κεντρώων.

2000: Ο 18χρονος Ρώσος πρωταθλητής πυγμαχίας εφήβων Ευρώπης, Σεργκέι Λατούσκο, δολοφονείται έξω από το στάδιο «Λουζνίκι» στη Μόσχα, ύστερα από πυροβολισμούς. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

2004: Στο Ιράκ η Αλ Κάιντα με συνεχείς βομβιστικές ενέργειες σκοτώνει μέσα σε μια μέρα σκοτώνει 170 άτομα. Η ημέρα θα μείνει γνωστή ως η «σφαγή της Ασούρα».

2020: Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζουν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία μετά το Brexit.

2021: Τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο φτάνουν τις 2.353.

Γεννήσεις

1942 – Λου Ριντ, αμερικανός τραγουδοποιός, ιδρυτικό μέλος των The Velvet Underground, πρωτοπόρος της ροκ και του εναλλακτικού ήχου, με σόλο επιτυχίες όπως «Walk on the Wild Side» και «Perfect Day».

1948 – Ρόρι Γκάλαχερ, ιρλανδός κιθαρίστας, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους του blues rock, γνωστός για τη δεξιοτεχνία του στην κιθάρα και την έντονη σκηνική του παρουσία.

1962 – Τζον Μπον Τζόβι, αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης και ηθοποιός, ιδρυτής και βασικός τραγουδιστής των Bon Jovi, ενός από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της rock μουσικής, με διαχρονικές επιτυχίες όπως «Livin’ on a Prayer» και «Always».

1968 – Ντάνιελ Κρεγκ, άγγλος ηθοποιός, ευρύτερα γνωστός για την ενσάρκωση του Τζέιμς Μποντ στη θρυλική σειρά ταινιών, φέρνοντας έναν πιο σκληρό και ρεαλιστικό τόνο στον ρόλο.

Θάνατοι

1930 – Ντέιβιντ Χέρμπερτ Λόρενς, βρετανός συγγραφέας, ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους και πρωτοποριακούς λογοτέχνες του 20ού αιώνα, γνωστός για μυθιστορήματα όπως «Ο εραστής της λαίδης Τσάτερλι» και «Ερωτευμένες γυναίκες», που προκάλεσαν αντιδράσεις λόγω της ερωτικής τους θεματολογίας.

1958 – Νικόλαος Τσελεμεντές, έλληνας αρχιμάγειρας (σεφ) και δάσκαλος της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, που εκσυγχρόνισε την ελληνική κουζίνα και έγραψε τον πιο διάσημο ελληνικό οδηγό μαγειρικής, το «Βιβλίο μαγειρικής Τσελεμεντέ», που έγινε συνώνυμο της γαστρονομικής τέχνης στην Ελλάδα.

2013 – Γιώργος Κολοκυθάς, έλληνας καλαθοσφαιριστής, από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, μέλος της Εθνικής Ελλάδας, που άφησε το στίγμα του στο ελληνικό πρωτάθλημα τις δεκαετίες του ’60 και ’70.

2019 – Γιάννης Μπεχράκης, έλληνας φωτοειδησεογράφος, βραβευμένος με Πούλιτζερ για την κάλυψη της προσφυγικής κρίσης του 2015, ένας από τους σημαντικότερους πολεμικούς ανταποκριτές, με εμβληματικές φωτογραφίες από την Αραβική Άνοιξη, τον πόλεμο στο Κόσοβο και την κρίση στην Ελλάδα.

Γιορτάζουν

Ευθάλιος, Ευθαλία

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Παγκόσμια Εβδομάδα Ψηφιακού Βιβλίου

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικής Ραδιοτηλεόρασης