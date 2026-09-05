Ο Πιέρ Γκασλί με Alpine έκανε τη μεγάλη έκπληξη και πήρε την pole position για το γκραν πρι της Formula 1 στη Μόντσα, αφήνοντας στη 2η θέση τον Τζορτζ Ράσελ και στην 3η τον Όσκαρ Πιάστρι.

Οι κατατακτήριες δοκιμές για το γκραν της Μόντσα, στον «Ναό της ταχύτητας», όπως ονομάζεται η πίστα, είχε μια πολύ μεγάλη έκπληξη καθώς ο Γκασλί με χρόνο 1:21.786 ήταν πιο γρήγορος από όλους και κατάφερε να πάρει την πρώτη pole position.

Από τη 2η θέση θα ξεκινήσει την Κυριακή (6/9) ο Ράσελ που ήταν πιο αργός για… 60 χιλιοστά του δευτερολέπτου, ενώ στην 3η θα είναι ο Πιάστρι που έκανε 1:21.966. Στην περίπτωσή του, πάντως, δεν αποκλείεται να αλλάξουν τα δεδομένα, να αλλάξει η θέση του, καθώς κινδυνεύει με ποινή για παρεμπόδιση του Λίαμ Λόσον κατά τη διάρκεια του Q2.

Από εκεί και πέρα, από την 4η θέση θα ξεκινήσει ο Λεκλέρ, από την 5η ο Χάμιλτον, από την 6η ο Φερστάπεν, από την 7η ο Αντονέλι, από την 8η ο Κολαπίντο, από την 9η ο Νόρις και από τη 10η ο Λίντμπλαντ.