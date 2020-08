Συνεχίζουν τις προκλήσεις οι Τούρκοι: Νέα Navtex για το Oruc Reis έως τις 20 Σεπτεμβρίου

Νέα παράνομη Νavtex εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας εξέδωσε η Τουρκία για έρευνες του Oruc Reis έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ με τη νέα Navtex η Άγκυρα μικραίνει την απόσταση των βόρειων Ορίων της παράνομα δεσμευμένης περιοχής από το Καστελόριζο και τις ανατολικές ακτές της Ρόδου και της Καρπάθου.

Επιπλέον, είναι ευδιάκριτη η μείωση του δυτικού τμήματος της, το οποίο συμπίπτει με τον 28ο μεσημβρινό.

Αναλυτικά η νέα NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1093/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN UNTIL 122059Z SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 12.28 N - 027 59.93 E

34 29.50 N - 027 59.90 E

34 49.62 N - 028 00.15 E

35 42.53 N - 030 04.25 E

35 27.57 N - 030 13.35 E

35 12.12 N - 030 22.15 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z SEP 20.