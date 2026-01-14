Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε την Τετάρτη ότι είχε μια εκτενή συνομιλία με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, την οποία περιέγραψε ως «υπέροχο άτομο».

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα και είναι υπέροχος άνθρωπος. Εννοώ πως είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Συνομίλησα μαζί της σήμερα το πρωί, είχαμε εκτενή τηλεφωνική επικοινωνία, συζητήσαμε πολλά πράγματα και θεωρώ ότι τα πάμε πολύ καλά με τη Βενεζουέλα», συμπλήρωσε.

Η ανακοίνωση του Καράκας

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες επιβεβαίωσε ότι την Τετάρτη είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση «εκτενή, παραγωγική και ευγενική».

«Συζητήσαμε μια διμερή ατζέντα εργασίας προς όφελος των λαών μας, καθώς και εκκρεμή ζητήματα στις σχέσεις μεταξύ των κυβερνήσεών μας», αναφέρει η Ροδρίγκες σε μήνυμά της στο Telegram, υπογραμμίζοντας πως η επικοινωνία διεξήχθη σε κλίμα «αμοιβαίου σεβασμού».

Προτού αναλάβει προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροδρίγκες ήταν αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος αιχμαλωτίστηκε στις 3 Ιανουαρίου κατά την επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στο Καράκας και οδηγήθηκε στις ΗΠΑ προκειμένου να δικαστεί για «διακίνηση ναρκωτικών».