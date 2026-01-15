Μια παύση από τα προβλήματα που απασχολούν την πολιτική και μη επικαιρότητα θα γίνει σήμερα, καθώς θα γραφτεί ακόμα ένα κεφάλαιο της αμυντικής θωράκισης της Ελλάδας στην πράξη στ’ ανοιχτά του Πειραιά, όταν η υπερσύγχρονη φρεγάτα «Κίμων» θα καταπλεύσει, τραβώντας όλα τα βλέμματα.

Όπως σημείωναν κυβερνητικά στελέχη, με τις εξελίξεις στο παγκόσμιο τοπίο να είναι κάτι παραπάνω από καταιγιστικές, με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί και τις ανακατατάξεις στον χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών να είναι διαρκείς, η απόφαση για την αναβάθμιση και θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη.

Για τον λόγο αυτό, η σημερινή ημέρα θεωρείται ορόσημο, καθώς με την ένταξη της νεότευκτης φρεγάτας «Κίμων» και των τριών υπολοίπων φρεγατών FDI HN (Belharra) που θα ακολουθήσει, διαμορφώνεται το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό που διέθετε ποτέ η χώρα. Άλλωστε, πρόκειται για την πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο μετά από 28 χρόνια.

Η φρεγάτα Κίμων

Έως το τέλος του έτους αναμένεται να ακολουθήσει η ένταξη των φρεγατών «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενώ το 2028 θα ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα ναυπήγησης FDI HN, με την ένταξη της τέταρτης φρεγάτας, του «Θεμιστοκλή», στο πρόγραμμα ναυπήγησης της οποίας θα υπάρχει εγχώρια συμμετοχή, σε ποσοστό 25%.

Μάλιστα, οι νέες φρεγάτες Belharra, με τη διαμόρφωσή τους σε Standard 2++, μετά την τροποποίηση της Σύμβασης από τη Βουλή των Ελλήνων και τις εκτεταμένες επιχειρησιακές τους αναβαθμίσεις, θα συγκαταλέγονται στις πλέον προηγμένες φρεγάτες στον πλανήτη, ενισχύοντας καθοριστικά την εθνική αποτρεπτική ισχύ.

Η παραλαβή του «Κίμων» θεωρείται ένα ακόμη μεγάλο βήμα για τη μετάβαση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή και εντάσσεται πλήρως στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», με στόχο η Ελλάδα να διαθέτει έως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της.

Η εμβληματική τελετή

Έτσι, στις 11:00, ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, αναμένεται να επιβιβαστούν με ελικόπτερο στη φρεγάτα, όσο αυτή θα πλέει προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Στις 12.00 έχει προγραμματιστεί να πλεύσει η φρεγάτα «Κίμων» από την Πειραϊκή έναντι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, ενώ την πρώτη ελληνική Belharra θα συνοδεύσουν οι ανάστροφες πλώρες του ιστορικού θωρακισμένου καταδρομικού «Αβέρωφ» και της αθηναϊκής τριήρους «Ολυμπιάς».

Μόλις ολοκληρωθεί η διέλευση, θα γίνει υπογραφή στο βιβλίο επισκεπτών της Belharra και ακολούθως ανταλλαγή δώρων με τον Κυβερνήτη, αντιπλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη.

Σχολιάζοντας τη σημασία που έχει το γεγονός αυτό, κυβερνητικά στελέχη σχολίαζαν ότι δεν θεωρείται τυχαίο το γεγονός πως με το που άρχισε να πλέει σε ελληνικά νερά χθες ο «Κίμων», διαφάνηκε ο εκνευρισμός που προκάλεσε στην Τουρκία, καθώς προχώρησαν σε παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο.