Η φρεγάτα «Κίμων», το νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού και το πιο σύγχρονο πλοίο που έχει ενταχθεί ποτέ στον στόλο μας, εισέρχεται πλέον για πρώτη φορά στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Μετά από μήνες δοκιμών και προετοιμασίας στα ανοικτά των γαλλικών ναυπηγείων της Naval Group, το πλοίο έβαλε πλώρη για τη χώρα μας, όπου θα τύχει αύριο το μεσημέρι θερμής υποδοχής, την ώρα που θα εισέρχεται στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, όπου και θα δέσει.

Η άφιξη της πρώτης Belh@rra, ωστόσο, δεν θα είναι μια απλή διαδικαστική ένταξη ενός νέου πλοίου στον στόλο. Αντιθέτως, έχει σχεδιαστεί να αποτελέσει ένα κορυφαίο γεγονός με έντονο συμβολισμό, ισχυρό ιστορικό φορτίο και επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, που επιθυμεί να προσδώσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η κυβέρνηση γενικότερα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τη φρεγάτα «Κίμων» θα υποδεχθεί εν πλω ένας σχηματισμός μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, ανάμεσα στις οποίες θα ξεχωρίζουν δύο πλοία-σύμβολα: το θωρακισμένο καταδρομικό, γνωστό ως θωρηκτό «Αβέρωφ», που δόξασε την Ελλάδα, και η τριήρης «Ολυμπιάς», που αποτελεί ομοίωμα των σκαριών που διέθεταν οι πρόγονοί μας κατά την αρχαιότητα, για να προστατεύουν τις πόλεις-κράτη και να κατατροπώνουν τους εχθρούς. Η εικόνα των τριών αυτών πλοίων να πλέουν μαζί στον Σαρωνικό, φιλοδοξεί να αποτυπώσει, με τρόπο απλό αλλά εντυπωσιακό, τη συνέχεια της ελληνικής ναυτικής ιστορίας από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Ο «Αβέρωφ» και η «Ολυμπιάς», πιστό αντίγραφο της αρχαίας τριήρους, θα πλεύσουν δίπλα στη σύγχρονη φρεγάτα FD IHN, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, και θα τη συνοδεύσουν μέχρι και την είσοδο στον ναύσταθμο, δημιουργώντας μια εικόνα που σπάνια βλέπει κανείς σε καιρό ειρήνης. Θυμίζουμε ότι και το θωρηκτό «Αβέρωφ» υπήρξε για την εποχή του το απόλυτο σύμβολο εκσυγχρονισμού του Πολεμικού Ναυτικού, αλλάζοντας τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Όταν κατέπλευσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα (σ.σ. είχε ναυπηγηθεί στην Ιταλία), έγινε δεκτός με ενθουσιασμό, καθώς σηματοδοτούσε το πέρασμα από έναν στόλο περιορισμένων δυνατοτήτων σε μια πλέουσα δύναμη με ταχύτητα, ισχύ πυρός και αυτοπεποίθηση. Με ανάλογο τρόπο, η φρεγάτα «Κίμων» έρχεται σήμερα να εκφράσει μια νέα μετάβαση: αυτήν προς την ψηφιακή εποχή, τα προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα και τη σύγχρονη ναυτική αποτροπή.

Η παρουσία της τριήρους «Ολυμπιάς» προσθέτει έναν ακόμη βαθύτερο συμβολισμό. Το αρχαίο αυτό πολεμικό πλοίο υπενθυμίζει ότι η σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα και η ναυτική τους ισχύς δεν είναι κάτι νέο, αλλά έχει ρίζες χιλιάδων ετών. Ο «Κίμων» θα κατευθυνθεί αρχικά προς την περιοχή της Αίγινας, όπου θα παραμείνει για αρκετές ώρες. Ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού θα παραλάβει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ώστε ακολούθως να προσνηωθεί στη φρεγάτα, ενώ ίσως έχει μαζί του και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναμένεται να βρεθεί στο κατάστρωμα του νεότευκτου σκαριού ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, καθώς και η στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό τον στρατηγό Δημήτριο Χούπη, προκειμένου να συνοδεύσουν όλοι μαζί το πλοίο κατά τον τελικό πλου του προς τον ναύσταθμο. Θα το προϋπαντήσουν μονάδες του στόλου μας, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Άλλωστε, το Πολεμικό Ναυτικό φημίζεται για τις τελετές του.

Θυμίζουμε ότι η φρεγάτα ξεκίνησε το ταξίδι της προς την Ελλάδα από το Λοριάν της Γαλλίας. Αμέσως μετά, φόρτωσε τον οπλισμό της στον ναύσταθμο της Βρέστης. Τοποθετήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα οπλικά συστήματα και πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες κρίσιμες δοκιμές λειτουργίας τους με τα ηλεκτρονικά του πλοίου. Οι διαδικασίες αυτές είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και γίνονται με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθώς κάθε σύστημα πρέπει να ελεγχθεί ξεχωριστά πριν θεωρηθεί επιχειρησιακά έτοιμο.

Παράλληλα, οι δοκιμές αυτές λειτούργησαν και ως σχολείο για τα πληρώματα. Στη «Κίμων» επιβιβάστηκαν όχι μόνο τα στελέχη που θα τη στελεχώσουν μόνιμα, αλλά και μέλη των πληρωμάτων των επόμενων φρεγατών της ίδιας κλάσης που θα παραδοθούν στο Πολεμικό Ναυτικό μέσα στα επόμενα χρόνια, της «Νέαρχος», που αναμένεται να παραληφθεί στα τέλη Οκτωβρίου, και της «Φορμίων», που θα πάρουμε έναν χρόνο αργότερα. Με αυτόν τον τρόπο, η εμπειρία μεταφέρεται από νωρίς και δημιουργείται μια κοινή βάση γνώσεων για το νέο κεφάλαιο του στόλου, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση του προγράμματος προμήθειας των Belh@rra θα ολοκληρωθεί τέλη του 2029 με την παράδοση και του «Θεμιστοκλή».