Ένδοξες στιγμές της ναυτικής ιστορίας της χώρας μας αναμένεται να θυμίζει μεθαύριο ο Σαρωνικός, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης, εκεί γύρω στις 14:00, προγραμματίζεται η άφιξη της πρώτης υπερσύγχρονης φρεγάτας Belh@rra στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, η οποία θα γίνει δεκτή με μεγάλες τιμές. Ο «Κίμων» (F-601) έχει ξεκινήσει το ταξίδι του από τα γαλλικά ναυπηγεία της Naval Group στην πόλη Λοριάν, μετέβη στις 7 του μηνός στη Βρέστη προκειμένου να παραλάβει τον πλήρη οπλισμό του, πέρασε τα στενά του Γιβραλτάρ αφήνοντας πίσω τον Ατλαντικό Ωκεανό και μπαίνοντας στη Μεσόγειο και οδεύει προς τα ελληνικά χωρικά ύδατα, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μια υποδοχή αντάξια της σημασίας του πλοίου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η άφιξη του «Κίμωνα» δεν θα περιοριστεί σε μια τυπική διαδικασία. Αντίθετα, θα συνοδευτεί από τελετουργικά στοιχεία που παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Φθάνοντας στον Σαρωνικό κόλπο, η φρεγάτα θα κατευθυνθεί αρχικά προς την περιοχή της Αίγινας, όπου θα παραμείνει για αρκετές ώρες. Ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού θα παραλάβει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ώστε ακολούθως να προσνηωθεί στη φρεγάτα, ενώ ίσως έχει μαζί του και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναμένεται να βρεθεί στο κατάστρωμα του νεότευκτου σκαριού ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, καθώς και η στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό τον στρατηγό Δημήτριο Χούπη, προκειμένου να συνοδεύσουν όλοι μαζί το πλοίο κατά τον τελικό πλου του προς τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Η εικόνα της φρεγάτας να εισέρχεται συνοδευόμενη από μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς βάσει του σχεδιασμού, μονάδες του στόλου μας θα βγουν στα ανοικτά και θα το συνοδεύσουν στα τελευταία του μίλια μέχρι το λιμάνι που θα δέσει. Θα έχουμε, όπως μας λένε οι γνωρίζοντες, την εικόνα των «ανάστροφων πλωρών», ένα θέαμα που θα θυμίζει παραδοσιακές ναυτικές τελετές. Πρόκειται για μια συμβολική διάταξη των πλοίων συνοδείας, όπου οι πλώρες τους φαίνονται στραμμένες προς διαφορετικές κατευθύνσεις, υπενθυμίζοντας τη συνέχεια και τη διαχρονικότητα της ελληνικής ναυτικής παρουσίας.

Για το Πολεμικό Ναυτικό, η άφιξη του «Κίμωνα» αλλάζει τη φιλοσοφία των επιχειρήσεων που πλέον θα βασίζονται στη δικτυοκεντρική λειτουργία και την πλήρη ψηφιοποίηση. Μετά την πρόσδεσή της στη Σαλαμίνα, η φρεγάτα θα εισέλθει σε διαδικασία ενδελεχούς επιχειρησιακής αξιολόγησης από το Αρχηγείο Στόλου. Οι δοκιμές αυτές θα αφορούν τόσο τα συστήματα του πλοίου όσο και την περαιτέρω εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που μεταφέρει. Το πλήρωμα, αποτελούμενο από 128 στελέχη, έχοντας ως κυβερνήτη τον αντιπλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη, θα περάσει από εκτεταμένο κύκλο ασκήσεων στα προηγμένα συστήματα αισθητήρων, διοίκησης και οπλισμού, καθώς πρόκειται για μια πλατφόρμα νέας γενιάς, σχεδιασμένη εξ ολοκλήρου σε ψηφιακό περιβάλλον.

Παρότι η πλήρης επιχειρησιακή εκπαίδευση και η τελική αξιολόγηση εκτιμάται ότι θα απαιτήσουν χρονικό διάστημα περίπου έξι μηνών, αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι αυτό δεν συνεπάγεται μειωμένη ετοιμότητα. Αντιθέτως, η Belh@rra θεωρείται από την πρώτη στιγμή αξιόμαχη, με δυνατότητα άμεσης συμμετοχής σε επιχειρησιακές αποστολές, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

FDI Kimon on her way back to Lorient for her delivery ceremony to the @NavyGR.



©REA / Naval Group pic.twitter.com/w1L7amKpAc — Naval Group (@navalgroup) December 15, 2025

Οι δυνατότητες της Φ/Γ «Κίμων» αποτυπώνουν το μέγεθος της ποιοτικής αναβάθμισης που φέρνουν οι FDI HN στο Πολεμικό Ναυτικό. Πρόκειται για φρεγάτα πρώτης γραμμής με αποδεδειγμένες δυνατότητες σε όλους τους τομείς μάχης: αντιαεροπορικό, ανθυποβρυχιακό, αντιπλοϊκό, καθώς και δυνατότητες κατά στόχων επιφανείας και αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών. Ευέλικτη και με πολλαπλές δυνατότητες ανάπτυξης, συνδυάζει όλες τις λειτουργίες που της επιτρέπουν να αντιμετωπίζει, αυτόνομα ή ως μέρος στόλου, σύγχρονες και αναδυόμενες απειλές όπως τελευταίας γενιάς υποβρύχια, υπερηχητικούς πυραύλους, κυβερνοεπιθέσεις και πολυεπίπεδες ασύμμετρες απειλές. Για τον σκοπό αυτό είναι εξοπλισμένη με προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και επεξεργασίας δεδομένων.

Είναι ικανή να επιχειρεί σε όλα τα θέατρα επιχειρήσεων και να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις του ναυτικού πολέμου. Διαθέτει 32 κελιά εκτόξευσης αντιαεροπορικών πυραύλων Aster 30, οι οποίοι έχουν εμβέλεια που φτάνει τα 150 χιλιόμετρα, προσφέροντας ισχυρή προστασία απέναντι σε εναέριες απειλές. Παράλληλα, το προηγμένο ραντάρ Sea Fire, με εμβέλεια έως 500 χιλιόμετρα, μπορεί να παρακολουθεί ταυτόχρονα εκατοντάδες στόχους, ενισχύοντας δραστικά την επίγνωση της τακτικής κατάστασης.

Naval Group delivers the HS Kimon, the 1st FDI for the @NavyGR, in the presence of @NikosDendias (@Hellenic_MOD) and @CaVautrin (@Armees_Gouv).



With 3 more to be delivered, these latest-generation frigates will enable Greece to rapidly strengthen its surface fleet. pic.twitter.com/alVxGSjoFq — Naval Group (@navalgroup) December 18, 2025

Ο συνδυασμός αυτών των συστημάτων δημιουργεί για πρώτη φορά για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό μια πραγματική δυνατότητα αεράμυνας περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι η προστασία δεν περιορίζεται στο ίδιο το πλοίο, αλλά επεκτείνεται σε ευρύτερους σχηματισμούς, νησιωτικές περιοχές και κρίσιμες υποδομές, σε μεγάλες αποστάσεις από το σημείο ανάπτυξης της φρεγάτας.

Με εκτόπισμα περίπου 4.500 τόνων και μήκος 122 μέτρων, η FDI HN έχει σχεδιαστεί εξαρχής ως πλοίο πολλαπλών ρόλων, ικανό να επιχειρεί σε ένα ευρύ φάσμα αποστολών. Ο υψηλός βαθμός αυτοματισμού μειώνει τις ανάγκες σε προσωπικό, ενώ η ψηφιακή αρχιτεκτονική επιτρέπει τη στενή συνεργασία με άλλες μονάδες επιφανείας, υποβρύχια, μαχητικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα εναέρια ή θαλάσσια μέσα, δημιουργώντας ένα ενιαίο επιχειρησιακό πλέγμα.

Σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα, η δεύτερη φρεγάτα του ίδιου τύπου, με το όνομα «Νέαρχος», αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό στα τέλη Οκτωβρίου. Έναν χρόνο αργότερα προβλέπεται η ένταξη της τρίτης φρεγάτας, «Φορμίων», ενώ η ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται στα τέλη του 2029, με την παράδοση της τέταρτης μονάδας, «Θεμιστοκλής». Με την πλήρη ένταξη και των τεσσάρων φρεγατών, το Πολεμικό Ναυτικό φιλοδοξεί να αποκτήσει μια από τις πιο σύγχρονες και ισχυρές ναυτικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας αποφασιστικά την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας και αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου.