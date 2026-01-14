Η πρώτη φρεγάτα Belharra του ελληνικού στόλου απέπλευσε προ ημερών από τις εγκαταστάσεις της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας

Το Πολεμικό Ναυτικό δημοσιοποίησε βίντεο με τον πλου της φρεγάτας που βαφτίστηκε «Κίμων», από τον θρυλικό στρατηγό της αρχαίας Αθήνας, γιου του Μιλτιάδη του ήρωα της μάχης του Μαραθώνα.

Στις εικόνες, διακρίνεται η φρεγάτα «Κίμων» να πλέει στη Μεσόγειο, όπου συναντήθηκε με την φρεγάτα του ελληνικού στόλου «Αιγαίον», η οποία είναι ενταγμένη στην δύναμη «Irini» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρώτη άσκηση επικοινωνίας έγινε μεταξύ των δυο ελληνικών μονάδων, οι οποίες θα βρεθούν και στο εγγύς μέλλον εν πλω σε ασκήσεις και γυμνάσια του πολεμικού ναυτικού.

Η φρεγάτα «Κίμων», το πιο σύγχρονο πλοίο που έχει αποκτήσει μέχρι σήμερα το Πολεμικό Ναυτικό, ετοιμάζεται να περάσει για πρώτη φορά στα ελληνικά νερά, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τον στόλο. Έπειτα από μακρά περίοδο δοκιμών και εντατικής προετοιμασίας κοντά στα γαλλικά ναυπηγεία της Naval Group, το πλοίο κατευθύνεται προς την Ελλάδα και αναμένεται να καταπλεύσει στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, όπου θα του επιφυλαχθεί επίσημη και πανηγυρική υποδοχή.

Η άφιξη της πρώτης φρεγάτας τύπου Belharra δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια τυπική ένταξη νέου μέσου στο δυναμικό του Ναυτικού. Αντιθέτως, έχει σχεδιαστεί ως ένα γεγονός με έντονο συμβολικό χαρακτήρα, που συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ελληνικής ναυτικής ισχύος. Στον πλου υποδοχής προβλέπεται να συμμετάσχουν ιστορικά πλοία-ορόσημα, όπως το θρυλικό θωρηκτό «Αβέρωφ» και η τριήρης «Ολυμπιάς», πιστό αντίγραφο των αρχαίων πολεμικών σκαφών. Η κοινή τους παρουσία με τη σύγχρονη φρεγάτα φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση του ελληνισμού με τη θάλασσα και την εξέλιξη της ναυτικής τεχνολογίας μέσα στους αιώνες.

Η επιλογή του θωρηκτού «Αβέρωφ» δεν είναι τυχαία, καθώς υπήρξε στην εποχή του το απόλυτο σύμβολο εκσυγχρονισμού και στρατηγικής υπεροχής, μεταβάλλοντας τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Με ανάλογο τρόπο, η φρεγάτα «Κίμων» έρχεται να εκφράσει τη μετάβαση του Πολεμικού Ναυτικού στη νέα ψηφιακή εποχή, με προηγμένα ηλεκτρονικά, σύγχρονα οπλικά συστήματα και αυξημένες δυνατότητες αποτροπής.

Κατά τη διάρκεια της άφιξης, το πλοίο θα κινηθεί αρχικά στην περιοχή της Αίγινας, όπου θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις υψηλόβαθμων πολιτειακών και στρατιωτικών αξιωματούχων. Στη συνέχεια, συνοδευόμενο από μονάδες του στόλου, θα κατευθυνθεί προς τη Σαλαμίνα, ολοκληρώνοντας έναν πλου με έντονο τελετουργικό χαρακτήρα.

Η προετοιμασία της φρεγάτας «Κίμων» περιλάμβανε τη μεταφορά και ενσωμάτωση του πλήρους οπλισμού της στη Γαλλία, καθώς και εκτεταμένους ελέγχους ασφαλείας και λειτουργικότητας. Παράλληλα, οι δοκιμές αξιοποιήθηκαν για την εκπαίδευση όχι μόνο του βασικού πληρώματος, αλλά και στελεχών που θα επανδρώσουν τις επόμενες φρεγάτες της ίδιας κλάσης. Έτσι, τίθενται από νωρίς οι βάσεις για μια ενιαία επιχειρησιακή κουλτούρα, ενόψει της σταδιακής ολοκλήρωσης του προγράμματος Belharra έως το τέλος της δεκαετίας.