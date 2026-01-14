Φαβορί για την πρόκριση στον τελικό του League Cup είναι πλέον η Άρσεναλ, καθώς νίκησε με 3-2 την Τσέλσι εκτός έδρας στον πρώτο ημιτελικό.

Οι «κανονιέρηδες» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκοτ στο 7′ με τον Γουάιτ, για να έρθει το 0-2 με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 49′ με γκολ του Γιόκερες.

Οι «μπλε» προσπάθησαν να αντιδράσουν και μείωσαν σε 1-2 στο 57′ με τον Γκαρνάτσο, ο Θουμπιμέντι όμως έγραψε το 1-3 στο 71′ για την Άρσεναλ, η οποία πήρε τη νίκη με 3-2 τελικά καθώς στο 83′ σκόραρε ξανά ο Γκαρνάτσο για την Τσέλσι.