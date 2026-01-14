Ο σκελετός που ξεβράστηκε σε παραλία της πολιτείας της Ουάσινγκτον το 2006 ταυτοποιήθηκε σχεδόν 20 χρόνια αργότερα και ανήκει σε πρώην δήμαρχο, ο οποίος θεωρούταν νεκρός μετά την εξαφάνισή του κατά τη διάρκεια ψαρέματος στο Όρεγκον, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Πρόκειται για τον Κλάρενς Έντουιν «Εντ» Άσερ, πρώην δήμαρχο της πόλης Fossil στο Όρεγκον, ο οποίος αγνοούταν από τον Σεπτέμβριο του 2006. Ο Άσερ εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν σε αλιευτικό ταξίδι στον κόλπο Tillamook Bay, έναν μικρό θαλάσσιο κόλπο στις ακτές του Όρεγκον. Την επομένη της εξαφάνισής του, στις 6 Σεπτεμβρίου 2006, το Λιμενικό Σώμα των ΗΠΑ διέκοψε τις εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του, όπως είχε μεταδώσει τότε η εφημερίδα The Astorian.

Ο Άσερ ήταν 72 ετών όταν χάθηκαν τα ίχνη του. Οι Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είχε πνιγεί, καθώς, σύμφωνα με τη σύζυγό του, δεν φορούσε σωσίβιο και δεν γνώριζε κολύμπι.

Τον Νοέμβριο του 2006, ανθρώπινα υπολείμματα σκελετού εντοπίστηκαν σε παραλία της Taholah, σε μη ενσωματωμένο οικισμό εντός του Ινδιάνικου Καταφυγίου Quinault, περίπου 190 χιλιόμετρα βόρεια του Tillamook Bay. Το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Grays Harbor και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία επιχείρησαν να ταυτοποιήσουν τα οστά, χωρίς όμως να προκύψουν ουσιαστικά στοιχεία.

Skeleton washed ashore on Washington beach identified as former Oregon mayor who disappeared 20 years ago https://t.co/nx9DqVN1Wp pic.twitter.com/FlnyaUYHOC — New York Post (@nypost) January 14, 2026

Η υπόθεση καταχωρήθηκε στο Εθνικό Σύστημα Αγνοουμένων και Αγνώστων Προσώπων ως “Grays Harbor County John Doe” και, με την πάροδο των ετών, παραμερίστηκε λόγω άλλων εκκρεμών υποθέσεων. Το 2025, ωστόσο, το υλικό της υπόθεσης επανεξετάστηκε και εστάλη στην εταιρεία γενετικής γενεαλογίας Othram, με έδρα το Τέξας, η οποία ειδικεύεται στην ταυτοποίηση αγνοουμένων.

Η εταιρεία δημιούργησε πλήρες γενετικό προφίλ και, σε συνδυασμό με δείγμα DNA συγγενικού προσώπου του Άσερ, κατάφερε να ταυτοποιήσει τον σκελετό ως εκείνον του πρώην δημάρχου του Fossil.

Η σύζυγός του, Έλεν Άσερ, απεβίωσε το 2018 σε ηλικία 85 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο. Το ζευγάρι είχε δημιουργήσει μια πολυμελή οικογένεια, με 21 εγγόνια και, μέχρι τον θάνατο της Έλεν, 17 δισέγγονα. Ο Άσερ θεωρούνταν σημαντική προσωπικότητα για την τοπική κοινωνία του Fossil, αφιερώνοντας τη ζωή του στην υπηρεσία της πόλης.

Εργάστηκε σχεδόν 50 χρόνια ως τεχνικός στην Fossil Telephone Company, διατηρούσε το κατάστημα Asher Variety Store, προσέφερε εθελοντικά υπηρεσίες ως πυροσβέστης και οδηγός ασθενοφόρου και διετέλεσε για σύντομο διάστημα δήμαρχος, πριν συνταξιοδοτηθεί το 1995.