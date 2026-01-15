Μεγάλη είναι η ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στο λεκανοπέδιο. Από νωρίς σήμερα, Πέμπτη 15/1 έντονη είναι η κίνηση στον Κηφισό, προβλήματα παρατηρούνται στο κέντρο της Αθήνας ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, ο Κηφισός παρουσιάζει μεγάλη συμφόρηση από τη συμβολή με τη Λένορμαν έως και την Αττική Οδό, και στα δύο ρεύματα, ενώ σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισίας, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Προβλήματα παρατηρούνται και στην κυκλοφορία στην Αχαρνών από τους Άγιους Ανάργυρους έως τα Κάτω Πατήσια.

Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25′-30′ από τον κόμβο της Δημοκρατίας έως τον κόμβο της Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25'-30' από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 15, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.