Η Σομαλία, η οποία ασκεί καθήκοντα προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον μήνα Ιανουάριο, ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση για την κατάσταση στο Ιράν, υπό το θέμα ημερήσιας διάταξης «Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή», την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, στις 15:00, κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συγκλήθηκε και θα συνεδριάσει εκτάκτως εντός της ημέρας για να ενημερωθεί σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της σομαλικής προεδρίας.

Η συνεδρίαση συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, διευκρίνισε η ίδια πηγή.