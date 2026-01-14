Η Αλμπαθέτε πέτυχε το μεγάλο «σοκ» του Κυπέλλου Ισπανίας, αποκλείοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης με 3-2 στη φάση των «16». Η ομάδα της Segunda Division, που βρίσκεται στην 17η θέση, κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, με τον Χέφτε Μπετανκόρ να αναδεικνύεται σε καθοριστικό πρωταγωνιστή.

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, δανεικός στην Αλμπαθέτε, πέρασε ως αλλαγή στο 58ο λεπτό και στο 82΄ έδωσε προβάδισμα 2-1 στους γηπεδούχους. Η Ρεάλ ισοφάρισε στις καθυστερήσεις με τον Γκονθάλο Γκαρθία (90+2΄), αλλά στο 90+4΄ ο Μπετανκόρ σημείωσε το τελικό γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.

Το σκορ είχε ανοίξει νωρίτερα ο Χάβι Βιγιάρ για την Αλμπαθέτε, ενώ ο 18χρονος Μασταντουόνο είχε ισοφαρίσει προσωρινά για τη «βασίλισσα». Η χρονιά ξεκίνησε δύσκολα για τη Ρεάλ, που μετά την ήττα στο Σούπερ Καπ από τη Μπαρτσελόνα και την απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο (με υπηρεσιακό προπονητή τον Αλβάρο Αρμπελόα), μένει πλέον νωρίς εκτός Κυπέλλου Ισπανίας.

Τα αποτελέσματα της φάσης των «16» του Copa del Rey έχουν ως εξής:

Λα Κορούνια – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1

Ντεπορτίβα Λεονέσα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-4 (παρ. κ.α. 3-3)

Σοσιεδάδ – Οσασούνα 3-2 (στα πέναλτι κ.α. 2-2)

Αλαβές – Ράγιο Βαγεκάνο 2-0

Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2

Μπέτις – Ελτσε 2-1

Μπούργος – Βαλένθια (15/1)

Ράσινγκ Κλουμπ – Μπαρτσελόνα (15/1)