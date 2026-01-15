Οι λίγες νεφώσεις και η μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Πέμπτη 15/1. Έντονη είναι η πιθανότητα ασθενών βροχών κυρίως στα Επτάνησα ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3-5 μποφόρ και παγετός θα σημειωθεί τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας και στο Ανατολικό Αιγαίο αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Ασθενείς βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα Επτάνησα και τοπικά στην Ήπειρο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα εκδηλωθεί παγετός. Κατά τις πρωινές και κυρίως κατά τις βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία και στο οροπέδιο του Νευροκοπίου από -7 έως 9-11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -3 έως 12-14, στην Ήπειρο από 0 έως 9-11 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από -2 έως 14-16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 3 έως 15-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 13-14, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 3 έως 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 16-18 και στα Δωδεκάνησα από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι νοτιοδυτικών διευθύνσεων με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενώ στο Νότιο Αιγαίο και στον Κορινθιακό Κόλπο θα πνέουν δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο αρχικά θα πνέουν δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 2-4 μποφόρ, αλλά βαθμιαία και από τα βόρεια θα στραφούν σε νότιους έως νοτιοανατολικούς με ίδιες εντάσεις.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τις πρωινές και κυρίως τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ και στα δυτικά τμήματα του νομού 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, ενώ το βράδυ ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 13 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης οι ελάχιστες θα είναι 2-4 βαθμούς χαμηλότερες.