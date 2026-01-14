Πυρομαχικό υλικό σε προχωρημένη οξείδωση, πιθανότατα οβίδα από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, βρέθηκε κατά τη διάρκεια υποθαλάσσιων ερευνών που πραγματοποιούσε συνεργείο δυτών στο πλαίσιο των εργασιών για την επέκταση του 6ου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοίνωσε το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής, το υλικό βρέθηκε σε απόσταση 600-700 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 15 μέτρων. Από τη Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Στρατού ξηράς για τις δικές της ενέργειες.