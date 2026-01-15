Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απηύθυνε χαιρετισμό, χθες το απόγευμα, στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου της κυβέρνησης με τους ανθρώπους των Μέσων Ενημέρωσης και αναδεικνύοντας τις πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιηθεί ή δρομολογούνται για τη στήριξη και τη θεσμική θωράκιση του Τύπου.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η παρουσία του στην εκδήλωση δεν έχει μόνο θεσμικό χαρακτήρα, αλλά εκφράζει έμπρακτα την εκτίμηση της κυβέρνησης για τη συνεργασία με τις Ενώσεις και τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα ΜΜΕ. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις διαδικασίες ακρόασης των φορέων κατά την επεξεργασία των νομοσχεδίων, επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις των δημοσιογράφων και των εργαζομένων από όλη τη χώρα αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για την αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης στον χώρο των Μέσων και οδηγούν σε ουσιαστικές βελτιώσεις της νομοθεσίας.

Όπως σημείωσε, οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ δεν «λιβανίζουν» την κυβέρνηση, αλλά ασκούν γόνιμη κριτική, αναγνωρίζοντας τα θετικά βήματα και καταθέτοντας προτάσεις που συχνά ενσωματώνονται στις τελικές ρυθμίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ειδική αναφορά στο αίτημα για στοχευμένη στήριξη του περιοδικού Τύπου, ανακοινώνοντας ότι εντός του 2026 θα ολοκληρωθεί σχετικό πρόγραμμα ενίσχυσης, καθώς και ένα ευρύτερο, μόνιμου χαρακτήρα πρόγραμμα χρηματοδότησης όλων των μέσων ενημέρωσης. Το πρόγραμμα αυτό, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από την DGComp, θα βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως ο αριθμός εργαζομένων και ο κύκλος εργασιών, χωρίς πολιτικά φίλτρα ή παρεμβάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο ζήτημα της παραπληροφόρησης, χαρακτηρίζοντάς την ως βαθιά κρίση που αγγίζει πλέον όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής, από την οικονομία και την εκπαίδευση έως ζητήματα εθνικής ασφάλειας και τις εκλογικές διαδικασίες. Όπως ανακοίνωσε, η κυβέρνηση προετοιμάζει τη διοργάνωση μεγάλου συνεδρίου, υπό την καθοδήγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και με τη συμμετοχή όλων των Ενώσεων, των Μέσων και των πολιτικών κομμάτων, με στόχο έναν ανοιχτό και θεσμικό διάλογο για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Το συνέδριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων δύο μηνών σε εμβληματικό χώρο της Αθήνας και φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός.

Ο κ. Μαρινάκης ανέδειξε τον ιδιαίτερο ρόλο του περιοδικού Τύπου, τονίζοντας ότι δεν αποτελεί απλώς φορέα ειδήσεων, αλλά χώρο συνάντησης της ανάλυσης, της αισθητικής και της εγκυρότητας, προσφέροντας στους πολίτες ποιοτική και αξιόπιστη ενημέρωση. Υπογράμμισε ότι η αξιοπιστία των Μέσων αποτελεί την ισχυρότερη άμυνα της δημοκρατίας απέναντι στη διάδοση των fake news, ειδικά σε μια εποχή όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι ψηφιακές πλατφόρμες επηρεάζουν έντονα τη δημόσια σφαίρα και τις νεότερες γενιές.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Παιδεία στα Μέσα, που υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλοτικά σε σχολεία, με στόχο να επεκταθεί πανελλαδικά, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής ανάγνωσης, διασταύρωσης πληροφοριών και ουσιαστικής επαφής με τον έντυπο Τύπο.

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε το αποτύπωμα των κυβερνητικών παρεμβάσεων στον χώρο των ΜΜΕ τα τελευταία δύο χρόνια, επισημαίνοντας ότι έχουν υλοποιηθεί μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούσαν για δεκαετίες. Αναφέρθηκε στον νέο νόμο για την ΕΡΤ, στα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, στην επικείμενη αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών και ραδιοφώνων, καθώς και στα προγράμματα χρηματοδότησης με αντικειμενικά κριτήρια. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη θεσμοθέτηση της διαφάνειας στις κρατικές διαφημίσεις, με υποχρεωτική δημοσιοποίηση τόσο της κατανομής όσο και της τελικής διάθεσης των κονδυλίων.

Ολοκληρώνοντας, ευχήθηκε καλή χρονιά με υγεία και αντοχές, ευχαριστώντας τα μέλη της Ένωσης για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην ενίσχυση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της ενημέρωσης.