Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση έως και 3% στις διεθνείς αγορές σήμερα, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες «οι σκοτωμοί» στο Ιράν «τέλειωσαν», αλλά και λόγω της επιλογής του αμερικανού προέδρου να κρατήσει αόριστη στάση σχετικά με ενδεχόμενη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), το βαρέλι της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI υποχωρούσε κατά 3%, στα 60,16 δολάρια, ενώ αυτό του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 2,87%, στα 64,61 δολάρια.

Οι τιμές είχαν αυξηθεί αλματωδώς τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας της κλιμάκωσης των εντάσεων στο Ιράν, που σπαρασσόταν από ογκώδεις διαδηλώσεις που κατεστάλησαν βίαια, και των απειλών της Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη.