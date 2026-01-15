Οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας απέκλεισαν νομοσχέδιο που στόχευε να περιορίσει την εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική δράση στην Καραϊβική. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από συνεχείς επιχειρήσεις με επίθεση σε ταχύπλοα στη Βενεζουέλα από την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι Δημοκρατικοί επέβαλαν τη συζήτηση μετά τη συγκλονιστική νυχτερινή επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Το νομοσχέδιο πέρασε οριακά, με δύο Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές να αλλάζουν την ψήφο τους και με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να σπάει την ισοψηφία 50-50.

Οι γερουσιαστές Τζος Χόλι (Ρ.-Μο.) και Τοντ Γιανγκ (Ρ.-Ιντ.) άλλαξαν τελικά την ψήφο τους υπό πίεση.

«Δεν διεξάγουμε αυτήν τη στιγμή στρατιωτικές επιχειρήσεις εκεί», είπε ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θούν, σε ομιλία στο βήμα, προσθέτοντας ότι «οι Δημοκρατικοί φέρνουν αυτό το νομοσχέδιο γιατί η αντι-Τραμπ υστερία τους δεν γνωρίζει όρια».

Ο Τραμπ επίσης σατίρισε τους Δημοκρατικούς για τη θέση τους. «Εδώ έχουμε μία από τις πιο επιτυχημένες επιθέσεις και βρίσκουν τρόπο να είναι εναντίον της. Είναι αρκετά εκπληκτικό. Και είναι κρίμα», είπε σε ομιλία στο Μίσιγκαν την Τρίτη. Κατηγόρησε επίσης αρκετούς Ρεπουμπλικανούς που υποστήριξαν το νομοσχέδιο, αποκαλώντας τον γερουσιαστή Ραντ Πολ του Κεντάκι «έναν ψυχρό χαμένο» και τις γερουσιαστές Λίζα Μάρκοουσκι της Αλάσκας και Σούζαν Κόλινς του Μέιν «καταστροφές». Εκείνοι οι τρεις Ρεπουμπλικάνοι παρέμειναν πιστοί στην υποστήριξη της νομοθεσίας.

Η νομοθεσία, ακόμα κι αν είχε εγκριθεί από τη Γερουσία, δύσκολα θα γινόταν νόμος καθώς θα έπρεπε τελικά να υπογραφεί από τον ίδιο τον Τραμπ. Ωστόσο, αποτελούσε ένα τεστ για την πίστη των Ρεπουμπλικάνων στον πρόεδρο και ένα δείγμα του πόση ελευθερία είναι διατεθειμένη να του δώσει η Γερουσία υπό ρεπουμπλικανικό έλεγχο για τη χρήση στρατιωτικών δυνάμεων στο εξωτερικό.