Μια υπόθεση ακραίας κακοποίησης ανηλίκου συγκλονίζει την πολιτεία της Αλαμπάμα, με μια 14χρονη να έχει εγκαταλειφθεί για σχεδόν έναν χρόνο σε ένα βρόμικο τροχόσπιτο, καταγράφοντας σε ένα χειρόγραφο γράμμα τις 87 φορές που η μητέρα της της είπε ότι «δεν μπορούσε να έρθει να την πάρει». Η μητέρα της, Μαρσέλ Λιν Περτίγια, και ο σύζυγός της, Γιουτζίν Μεντράνο, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακοποίηση ανηλίκου, αφού οι Αρχές διαπίστωσαν ότι είχαν μετακομίσει στη Φλόριντα τον περασμένο χρόνο, αφήνοντας πίσω την ανήλικη κόρη τους και επτά σκύλους, σύμφωνα με το Fox 10 News.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι το παιδί ζούσε μέσα στη βρομιά, περικυκλωμένο από ούρα, περιττώματα, κατσαρίδες και σκουπίδια, όταν πραγματοποίησαν έρευνα στο τροχόσπιτο, όπου βρέθηκε και ένας σκύλος νεκρός μέσα σε ντουλάπα. Κατά την αυτοψία, εντοπίστηκε επίσης ένα σπαρακτικό γράμμα γραμμένο με μολύβι από το κορίτσι, με τίτλο «Πόσες φορές η μαμά μου λέει ότι δεν μπορεί να έρθει να με πάρει!», στο οποίο υπήρχαν περισσότερες από 80 χαρακιές.

«Πρόκειται για μια φρικτή υπόθεση», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Μομπάιλ, Πολ Μπερτς, σύμφωνα με το WEAR News, προσθέτοντας ότι «αυτό είναι σωματική κακοποίηση, αλλά θα έλεγα ότι είναι κυρίως συναισθηματική κακοποίηση». Όπως ανέφερε, αδυνατεί να φανταστεί το συναισθηματικό βάρος για ένα παιδί αυτής της ηλικίας, γνωρίζοντας ότι οι γονείς του το άφησαν να επιβιώσει μόνο του.

Η έρευνα ξεκίνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν υπάλληλοι καταστήματος του Dollar General παρατήρησαν ένα νεαρό κορίτσι να παραπατά σε δρόμο της κομητείας Μομπάιλ. Η υπάλληλος Τζέσικα Σμίθερμαν θυμήθηκε το κορίτσι και τον μικρότερο αδελφό της, οι οποίοι κατά καιρούς επισκέπτονταν το κατάστημα για σνακ, αν και, όπως είπε, είχαν περάσει μήνες από την τελευταία τους εμφάνιση. Η ίδια ανέφερε ότι το κορίτσι παραπονιόταν για έντονο πόνο στο στομάχι και ότι λιποθυμούσε συχνά.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, από την εμφάνιση και τη συμπεριφορά της ήταν ξεκάθαρο ότι χρειαζόταν ιατρική φροντίδα και ότι ζούσε για καιρό σε άθλιες συνθήκες. «Έμοιαζε σαν να μην είχε κάνει μπάνιο εδώ και μήνες, είχε τρίχες σκύλων πάνω στα ρούχα της και μύριζε πολύ άσχημα. Παραπατούσε», ανέφερε η Σμίθερμαν στο Fox 10, προσθέτοντας ότι τελικά το κορίτσι ζήτησε να κληθεί ασθενοφόρο.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν μια 14χρονη με ειδικές ανάγκες, αποπροσανατολισμένη, ζαλισμένη και με πόνους, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε τοπικό νοσοκομείο για περίθαλψη, σύμφωνα με το WEAR. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, αποκάλυψε στους ντετέκτιβ ότι ζούσε μόνη της από περίπου τα 14α γενέθλιά της τον περασμένο Φεβρουάριο και ότι φέρεται να λάμβανε κατ’ οίκον εκπαίδευση, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Όπως δήλωσε, η μητέρα και ο πατριός της είχαν μετακομίσει στη Φλόριντα, στη διεύθυνση Vivian Drive, στην περιοχή Μπρεντ της κομητείας Εσκάμπια, κοντά στην Πενσακόλα και ότι η τελευταία φορά που τους είδε ήταν το περσινό Halloween. Το παιδί ανέφερε ότι διατηρούσε επικοινωνία με τη μητέρα της μέσω Snapchat και βασιζόταν σε παραγγελίες φαγητού μέσω DoorDash ή Walmart για να τραφεί.

Η αποκάλυψη αυτή οδήγησε το γραφείο του σερίφη και την Υπηρεσία Ελέγχου Ζώων του Πρίτσαρντ στην έκδοση εντάλματος έρευνας, με τις Αρχές να ερευνούν το τροχόσπιτο στις 5 Ιανουαρίου. Οι εικόνες που καταγράφηκαν αποτύπωναν το μέγεθος της εξαθλίωσης: πατώματα καλυμμένα με βρομιά, περιττώματα και έντομα, μπανιέρα γεμάτη σκούρο καφέ νερό και ρούχα και αντικείμενα διάσπαρτα σε κάθε δωμάτιο, ακόμα και στο κρεβάτι του παιδιού.

Κατά την έρευνα, βρέθηκε ένας σκύλος νεκρός μέσα σε ντουλάπα, ενώ οι υπόλοιποι έξι διασώθηκαν από την Υπηρεσία Ελέγχου Ζώων. Το χειρόγραφο σημείωμα της ανήλικης, ελαφρώς σκισμένο και γραμμένο σε διπλωμένο φύλλο τετραδίου, εντοπίστηκε κοντά στο σημείο όπου κοιμόταν.

Όταν οι ντετέκτιβ εντόπισαν το ζευγάρι στο νοσοκομείο, φέρονται να υποβάθμισαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, αποδίδοντας την ευθύνη στην υποτιθέμενη «απροθυμία» της έφηβης να φύγει από την Αλαμπάμα. Η μητέρα υποστήριξε ότι η κόρη της έμεινε μόνη, επειδή δεν ήθελε να αποχωριστεί δύο ζώα υποστήριξης, αν και παραμένει ασαφές αν κάποιο από τα σκυλιά ήταν πράγματι εκπαιδευμένο.

«Ένα παιδί 14 ετών δεν παίρνει τέτοιες αποφάσεις όταν είσαι γονιός», δήλωσε ο Μπερτς στο Fox 10, τονίζοντας ότι οι γονείς όφειλαν να πράξουν το σωστό. Η Περτίγια και ο Μεντράνο, οι οποίοι εργάζονταν στην Πενσακόλα, συνελήφθησαν με κατηγορίες για κακοποίηση ανηλίκου και πολλαπλές πράξεις κακοποίησης ζώων και οδηγήθηκαν στη φυλακή της κομητείας Μομπάιλ.

Σύμφωνα με τις Αρχές, μετά την κράτησή τους, δύο ακόμα παιδιά που ζούσαν με το ζευγάρι στη Φλόριντα απομακρύνθηκαν από την επιμέλειά τους. Ο σερίφης ανέφερε ότι η 14χρονη βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες υπό τη φροντίδα της Υπηρεσίας Ανθρωπίνων Πόρων και λαμβάνει πλέον τη βοήθεια που είχε απεγνωσμένα ανάγκη.

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, ο Μπερτς επαίνεσε τους υπαλλήλους του Dollar General για το γεγονός ότι εμπιστεύτηκαν το ένστικτό τους και κάλεσαν τις Αρχές, σύμφωνα με το AZ Family. «Αν δείτε κάτι, μιλήστε. Μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο», δήλωσε χαρακτηριστικά.