Μια μητέρα από το Νιου Τζέρσεϊ κατηγορείται για ανθρωποκτονία, αφού τα δύο μικρά της αγόρια, ηλικίας πέντε και επτά ετών, εντοπίστηκαν νεκρά στο οικογενειακό τους σπίτι.

Η 35χρονη Πριγιαθαρσίνι Ναταρατζάν συνελήφθη έπειτα από κλήση που έκανε ο σύζυγός της στην αστυνομία, γύρω στις 18:45 το απόγευμα της Τρίτης, από το διαμέρισμά τους στην οδό Shell Court, στο Χίλσμπορο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, επέστρεψε από τη δουλειά του και βρήκε τα δύο παιδιά αναίσθητα, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του «τους έκανε κάτι».

Αστυνομικοί του δήμου Χίλσμπορο έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν το ζευγάρι στο διαμέρισμα, καθώς και «δύο νεκρά παιδιά μέσα σε ένα υπνοδωμάτιο». Διασώστες προσπάθησαν να επαναφέρουν τα παιδιά, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός τους επί τόπου. Οι ταυτότητές τους δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα.

Η Ναταρατζάν συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Σόμερσετ. Σε βάρος της ασκήθηκαν διώξεις για δύο κακουργηματικές ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού και μία κατηγορία για κατοχή όπλου τρίτου βαθμού με σκοπό την παράνομη χρήση. Οι εισαγγελικές αρχές δεν διευκρίνισαν τι είδους όπλο εντοπίστηκε στον χώρο.

Στη φωτογραφία σύλληψής της, η 35χρονη εμφανίζεται ανέκφραστη, ενώ στον λαιμό της διακρίνονται κόκκινα σημάδια και αυλακώσεις, που παραπέμπουν σε τραυματισμό.

Την ίδια στιγμή, γίνεται αναφορά και σε άλλη υπόθεση στις ΗΠΑ, όπου μητέρα τριών παιδιών στη Μασαχουσέτη, η 35χρονη Λίντσεϊ Κλάνσι, αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο μέσα στον μήνα. Η Κλάνσι κατηγορείται ότι δολοφόνησε τα τρία παιδιά της το 2023 και στη συνέχεια πήδηξε από παράθυρο δεύτερου ορόφου, με αποτέλεσμα να παραλύσει. Η υπεράσπισή της προτίθεται να επικαλεστεί ψυχική νόσο, υποστηρίζοντας ότι έπασχε από επιλόχεια κατάθλιψη, ισχυρισμό που αμφισβητεί η εισαγγελία.

Η Κλάνσι έχει δηλώσει αθώα στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.