Σχεδόν κατά 40% αυξήθηκαν το 2025 οι απελάσεις πολιτών της Αϊτής από τη Δομινικανή Δημοκρατία, σύμφωνα με ανακοίνωση της γενικής διεύθυνσης μετανάστευσης (DGM), καθώς ο πρόεδρος Λουίς Αμπιναδέρ υιοθέτησε ακόμη πιο αυστηρή γραμμή στο μεταναστευτικό.

Η δομινικανή κυβέρνηση κατέγραψε την «απέλαση στη χώρα καταγωγής τους 379.553 αϊτινών υπηκόων που βρίσκονταν στην δομινικανή επικράτεια παράτυπα» το 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της υπηρεσίας μετανάστευσης.

Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 37,4% σε σύγκριση με τις 276.215 απελάσεις που είχαν καταγραφεί το 2024, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Συνολικά, 5.027 Αϊτινοί κατηγορήθηκαν για «ενέργειες αντίθετες στον νόμο», ή αλλιώς το 1,3% των ανθρώπων που τέθηκαν υπό κράτηση το 2025, σύμφωνα με τα δεδομένα της υπηρεσίας μετανάστευσης.

Στην ανακοίνωσε διευκρινίζεται ότι οι δομινικανές αρχές μετανάστευσης και οι ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν 6.535 «επιχειρήσεις αναχαίτισης».

Αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2020, ο κ. Αμπιναδέρ άρχισε εκστρατεία εναντίον της παράτυπης μετανάστευσης από την Αϊτή, διατάσσοντας αστυνομικές επιχειρήσεις, μαζικές απελάσεις, κλείνοντας εν μέρει τα χερσαία σύνορα και αναστέλλοντας τις αεροπορικές συνδέσεις.

Το 2024, ο πρόεδρος Αμπιναδέρ είχε ορίσει ως στόχο να απελαύνονται 10.000 υπήκοοι Αϊτής την εβδομάδα, απόφαση που επέκριναν έντονα οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Δομινικανή Δημοκρατία μοιράζεται το νησί Εσπανιόλα με την Αϊτή οι δυο χώρες έχουν σύνορα μήκους 340 χιλιομέτρων.

Η Αϊτή, η πιο φτωχή χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, υφίσταται εδώ και χρόνια τη βία συμμοριών, στις οποίες αποδίδονται δολοφονίες, βιασμοί, λεηλασίες κι απαγωγές για λύτρα, με φόντο τη χρόνια πολιτική αστάθεια.