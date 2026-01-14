Ο συντριπτικός διασυρμός των Μιλγουόκι Μπακς από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 139-106 προκάλεσε έντονο εκνευρισμό στο «Fiserv Forum», με τους φιλάθλους να εκφράζουν από νωρίς την απογοήτευσή τους για την απόδοση της ομάδας. Οι αποδοκιμασίες που ακούστηκαν στο ημίχρονο δεν πέρασαν απαρατήρητες από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος απάντησε με τρόπο που τράβηξε τα βλέμματα αμέσως μετά την επιστροφή των παικτών στο παρκέ.

Στην αρχή του δεύτερου μέρους, ο Έλληνας σούπερ σταρ πέτυχε καλάθι και κέρδισε φάουλ, για να αντιδράσει αμέσως στις αποδοκιμασίες, κάνοντας χαρακτηριστική χειρονομία προς την εξέδρα, ενώ φώναζε «boo».

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο «Giannis» κλήθηκε να σχολιάσει τη στάση του και ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του:

«Ξεκάθαρα αποδοκίμασα. Όταν με γιουχάρουν, γιουχάρω. Το κάνω όλη τη σεζόν. Εσείς παιδιά δεν ήσασταν μαζί μου στα εκτός έδρας. Όταν με γιουχάρουν, γιουχάρω».

Όταν δημοσιογράφος του επισήμανε πως το παιχνίδι ήταν εντός έδρας, ο Αντετοκούνμπο απάντησε: «Δεν έχει σημασία. Παίζω μπάσκετ για τους συμπαίκτες μου, για τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Όταν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν σε εμένα, δεν είμαι μαζί τους. Είμαι εναντίον τους. Κάνω ό,τι είμαι εδώ να κάνω, αυτό που είμαι καλός.

Δεν έχει σημασία αν είμαι εντός ή εκτός έδρας. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό και δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο. Αλλά όλοι έχουν την άποψή τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν θα τους πω τι να κάνουν και πώς θα έπρεπε να δρουν όταν δεν παίζουμε σκληρά ή όταν χάνουμε παιχνίδια, ή όταν δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε.

Και δεν νομίζω ότι κανείς έχει το δικαίωμα να μου πει πώς θα έπρεπε να δρω σε ένα γήπεδο μπάσκετ, μετά από 13 χρόνια εδώ και όντας ουσιαστικά ο κορυφαίος στην ιστορία της ομάδας σε όλους τους βασικούς τομείς».