Στο Ιράν και στις αιματηρές διαδηλώσεις είναι στραμμένο το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη «δεν έχει σχέδιο» να εκτελέσει διαδηλωτές, αλλά δεν έχει αποκλείσει ακόμη την αμερικανική στρατιωτική δράση εναντίον της χώρας λόγω της βίαιης καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο μειώνουν τον αριθμό του προσωπικού τους στην αεροπορική βάση Al-Udeid στο Κατάρ, ενώ αξιωματούχοι δήλωσαν στο CBS ότι η μερική αποχώρηση των Αμερικανών αποτελεί «μέτρο προφύλαξης».

Ο εναέριος χώρος του Ιράν έκλεισε για σχεδόν όλες τις πτήσεις για πέντε ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αρκετές αεροπορικές εταιρείες να ανακοινώνουν ότι θα αλλάξουν τις διαδρομές των πτήσεών τους γύρω από το Ιράν.

Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του είχε ενημερωθεί «από αξιόπιστες πηγές» ότι «οι δολοφονίες στο Ιράν έχουν σταματήσει και δεν υπάρχει σχέδιο για εκτελέσεις». Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο, ο Τραμπ είπε ότι «πολύ σημαντικές πηγές από την άλλη πλευρά» τον είχαν ενημερώσει για τις εξελίξεις, προσθέτοντας ότι ελπίζει οι αναφορές να είναι αληθινές.

Οι αρχικές διαδηλώσεις για την κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου, αλλά γρήγορα εξελίχθηκαν σε μια ευρύτερη κρίση νομιμότητας για την ηγεσία του Ιράν.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως απειλήσει με «πολύ σκληρά μέτρα» εναντίον του Ιράν, εάν η κυβέρνηση εκτελούσε διαδηλωτές, μετά από αναφορές ότι ένας 26χρονος άνδρας που είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων είχε καταδικαστεί σε θάνατο.

Ο Ερφάν Σολτανί επρόκειτο να εκτελεστεί την Τετάρτη, όπως είχε δηλώσει η οικογένειά του στο BBC Persian. Αργότερα, η οικογένεια ενημέρωσε την κουρδική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, ότι η εκτέλεσή του είχε αναβληθεί.

Ερφάν Σολτανί

Απαντώντας σε αναφορές για πιθανές εκτελέσεις, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι «η κρεμάλα είναι εκτός συζήτησης» και ότι «δεν θα γίνουν απαγχονισμοί ούτε σήμερα ούτε αύριο».

Μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ να «μην επαναλάβει το ίδιο λάθος που έκανε τον Ιούνιο». Τον Ιούνιο του 2025, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, φοβούμενες ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Το Ιράν άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο του

Εντωμεταξύ, το Ιράν άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο του, αφού τον έκλεισε για σχεδόν πέντε ώρες, εν μέσω ανησυχιών για πιθανή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας και ιρανικά αντίποινα, κάτι που ανάγκασε αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν, να αναδρομολογήσουν ή να καθυστερήσουν κάποιες πτήσεις.

Η Τεχεράνη έκλεισε τον εναέριο χώρο για σχεδόν όλες τις πτήσεις, πλην των διεθνών και αυτών οι οποίες αναχωρούν από την Ισλαμική Δημοκρατία έχοντας εκ των προτέρων άδεια της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας της χώρας, περί τις 00:15 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με NOTAM που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

Η ειδοποίηση αφαιρέθηκε λίγο πριν από τις 05:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar24, που κατέγραψε πέντε πτήσεις ιρανικών αερομεταφορέων (Mahan Air, Yazd Air, AVA Airlines) ανάμεσα στις πρώτες που έγιναν κατόπιν.

With the NOTAM closing Iranian airspace expired, some flights are now making their way toward Tehran. https://t.co/IGaj36AUvI pic.twitter.com/Rhs03kbsmr — Flightradar24 (@flightradar24) January 15, 2026

Πριν από μία εβδομάδα, τις ώρες που έκλεισε ο εναέριος χώρος ίπταντο δεκάδες αεροσκάφη, όπως παρατήρησε η ίδια πηγή.

Current air traffic over Iran now (none) compared to the same time last week. pic.twitter.com/zsnQq3ahvQ — Flightradar24 (@flightradar24) January 15, 2026

Το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου ανακοινώθηκε, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να μη δώσει σαφή απάντηση για το ενδεχόμενο να διατάξει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων χρόνων.

Οι ΗΠΑ απέσυραν μέρος του προσωπικού από κάποιες βάσεις τους στη Μέση Ανατολή, όπως ανέφερε αξιωματούχος χθες, αφού η Τεχεράνη προειδοποίησε γειτονικά κράτη πως θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους, αν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της.

Οι πύραυλοι και τα drones που χρησιμοποιούνται σε μεγεθυνόμενο αριθμό εμπόλεμων ζωνών εγείρουν μεγάλο κίνδυνο για κάθε πολιτικό αεροσκάφος.

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας, η IndiGo, ανακοίνωσε πως κάποιες πτήσεις επηρεάστηκαν. Η Air India ανέφερε πως τα δικά της αεροσκάφη παρακάμπτουν τον ιρανικό εναέριο χώρο, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις ως και ακυρώσεις.

Αεροσκάφος της ρωσικής Aeroflot που κατευθυνόταν στην Τεχεράνη επέστρεψε στη Μόσχα μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου, πάντα σύμφωνα με την υπηρεσία FlightRadar24.

Νωρίτερα, οι Αρχές της Γερμανίας εξέδωσαν νέα οδηγία, προειδοποιώντας τους γερμανικούς αερομεταφορείς να αποφεύγουν τον ιρανικό εναέριο χώρο, μετά την ανακοίνωση του ομίλου Lufthansa -ο οποίος, πέρα από τον γερμανικό εθνικό αερομεταφορέα, συμπεριλαμβάνει επίσης τις Austrian, Brussels Airlines, Discover, Eurowings, Swiss και ITA Airways- κατά την οποία αποφάσισε τα αεροσκάφη του να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν και του Ιράκ «εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή».

Οι ΗΠΑ έχουν απαγορεύσει ήδη σε όλα τα εμπορικά αεροσκάφη την είσοδο στον εναέριο χώρο του Ιράν και δεν εκτελούνται απευθείας πτήσεις από τη μια χώρα στην άλλη, όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Το 2020, 176 άνθρωποι που επέβαιναν σε αεροσκάφος της Ukraine International Airlines, ανάμεσά τους 15 παιδιά και τα 9 μέλη του πληρώματος, έχασαν τη ζωή τους όταν το Boeing 737-800 καταρρίφθηκε από την ιρανική αντιαεροπορική άμυνα λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από την Τεχεράνη, καθώς θεωρήθηκε εσφαλμένα πως επρόκειτο για αμερικανικό πύραυλο κρουζ – πέντε ημέρες μετά τη δολοφονία του στρατηγού Κάσεμ Σουλεϊμάνι σε αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη και ώρες μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ σε αντίποινα για τον θάνατό του. Δεν υπήρξε ουδείς επιζών.

Η Lufthansa ανέφερε εξάλλου χθες πως οι πτήσεις των αεροσκαφών της προς και από το Ισραήλ και την Ιορδανία θα γίνονται υπό μορφή ημερήσιων αποστολών ως τη Δευτέρα «εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή»· αυτό σημαίνει στην πράξη ότι τα πληρώματά της θα επιστρέφουν απευθείας, χωρίς να διανυκτερεύουν στις χώρες αυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, που διευκρινίζει ότι κάποιες πτήσεις δεν αποκλείεται να ακυρωθούν.