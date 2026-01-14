Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον έχει ενημερωθεί ότι οι δολοφονίες διαδηλωτών στο Ιράν έχουν σταματήσει και ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα προχωρήσει σε εκτελέσεις, όπως φοβόταν.

«Μας έχουν ενημερώσει με αρκετά έντονο τρόπο — αλλά θα μάθουμε τι σημαίνει αυτό… Μας έχουν πει ότι οι δολοφονίες στο Ιράν έχουν σταματήσει», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, χωρίς να διευκρινίσει ποιος μετέφερε αυτό το μήνυμα στην Τεχεράνη.

Trump: We have been told that the killing in Iran is stopping, has stopped…. I've been told that on good authority. pic.twitter.com/8uzMYJQEhX — Open Source Intel (@Osint613) January 14, 2026

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ήταν σε επαφή με τον κορυφαίο σύμβουλο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

«Δεν υπάρχει σχέδιο για εκτελέσεις… Μου το είπαν από αξιόπιστη πηγή», δήλωσε ο Τραμπ. «Είμαι σίγουρος ότι αν συμβεί, θα είμαστε όλοι πολύ αναστατωμένοι».

Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι ο αριθμός των θυμάτων της καταστολής στο Ιράν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων των τελευταίων δύο και πλέον εβδομάδων είναι πολύ υψηλότερος από τον επίσημο αριθμό των 2.000 που έχει ανακοινώσει το καθεστώς.