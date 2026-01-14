Το Ιράν μόλις εξέδωσε νέο NOTAM, σύμφωνα με το οποίο ο εναέριος χώρος της χώρας θα είναι κλειστός για όλες τις πτήσεις, εκτός από διεθνείς πτήσεις προς και από τη χώρα που έχουν άδεια, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης FlightRadar.

Το NOTAM, ή Notice to Air Missions, είναι μια ειδοποίηση για πιλότους με χρονικά περιορισμένη ισχύ, που ενημερώνει για κινδύνους και συνθήκες στον εναέριο χώρο.

❌ New NOTAM just issued by Iran closing airspace to all flights except international flights to/from Iran with permission. NOTAM is valid for a little more than 2 hours.



Live view of Iranian airspace: https://t.co/8pUMTxjSkS pic.twitter.com/8GTGUZw0po — Flightradar24 (@flightradar24) January 14, 2026

Η ειδοποίηση θα ισχύει περίπου για δύο ώρες.

Ήδη αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν αποφασίσει να αποφύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν.

Ιδιαίτερα, οι γερμανικές αρχές εξέδωσαν την Τετάρτη NOTAM, προειδοποιώντας τις αεροπορικές τους εταιρείες να μην εισέρχονται στον εναέριο χώρο της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, νωρίτερα, απέφυγε να αποκλείσει τη στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι, παρότι έχει ενημερωθεί πως το Ιράν «δεν έχει σχέδιο για εκτελέσεις», η κυβέρνησή του θα παρακολουθήσει την εξέλιξη της κατάστασης.

«Θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει λάβει «πολύ αξιόπιστη ενημέρωση από ανθρώπους που γνωρίζουν τι συμβαίνει».

Στην αρχή της εκδήλωσης, ο Τραμπ είχε δηλώσει πως θα ήταν «πολύ αναστατωμένος» εάν το καθεστώς προχωρούσε στην εκτέλεση διαδηλωτών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι του έχει επιβεβαιωθεί πως κάτι τέτοιο δεν λαμβάνει χώρα.