Πρώτη ήταν η κυβέρνηση Μελόνι, που, μέσω του ιταλικού υπουργείου εξωτερικών, ζήτησε από τους Ιταλούς πολίτες που ζουν στο Ιράν και είναι σε θέση να το πράξουν, να εγκαταλείψουν τη χώρα.



Στο μεταξύ, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση της μονάδας διαχείρισης κρίσεων, στην οποία συμμετέχουν ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ιθύνοντες του υπουργείου Άμυνας και των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, όπως και ο Ιταλός πρέσβης στο Ιράν και οι πρέσβεις στις χώρες της ευρύτερης περιοχής, με στόχο μια αναλυτική εκτίμηση των εξελίξεων.

Λίγα λεπτά αργότερα, το υπουργείο εξωτερικών της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι οι Πολωνοί πολίτες θα πρέπει να φύγουν από το Ιράν αμέσως. «Το υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει (τους Πολωνούς) να φύγουν αμέσως από το Ιράν και να αποφύγουν κάθε ταξίδι στη χώρα αυτή» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Και σε μία τελευταία εξέλιξη, οι γερμανικές αρχές, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar, εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ με την οποία καλούνται αεροσκάφη γερμανικών αερογραμμών να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν.