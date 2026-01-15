Οι ιρανικές αρχές έχουν τον «πλήρη έλεγχο» της κατάστασης στη χώρα, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αμπάς Αραγτσί το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που του παραχώρησε, έπειτα από δυο και πλέον εβδομάδες ογκωδών μαζικών κινητοποιήσεων που πυροδότησαν κύμα σκληρής καταστολής.

«Πλέον (…) επικρατεί ηρεμία. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο» της κατάστασης, είπε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που του παραχώρησε.

Ο ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε στη συνέχεια ότι δεν θα γίνουν «απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο» στο Ιράν, εν μέσω σκληρής καταστολής των διαδηλώσεων από τις αρχές.

Στην ερώτηση «θα προχωρήσετε στον απαγχονισμό κάποιων από τους διαδηλωτές;» ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας απάντησε πως δεν θα γίνουν «απαγχονισμοί σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη) ή αύριο (σήμερα Πέμπτη)».

«Μπορώ να σας πω ότι είμαι βέβαιος πως δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς», επέμεινε.

Ο Αμπάς Αραγτσί, απηύθυνε προειδοποίηση στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης του την Τετάρτη στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Σε ερώτηση για το ποιο μήνυμα θα ήθελε να στείλει στον Τραμπ, ο οποίος –όπως σημειώθηκε– εξετάζει πιθανές ενέργειες για τη στήριξη των διαδηλωτών στο Ιράν, ο Αραγτσί απάντησε: «Το μήνυμά μου είναι να μην επαναλάβετε το ίδιο λάθος που κάνατε τον Ιούνιο. Αν προσπαθήσετε ξανά μια αποτυχημένη εμπειρία, θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να διατάξει αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για να τερματιστεί η καταστολή των κινητοποιήσεων, που χαρακτηρίζονται οι μεγαλύτερες από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 1979. Ο αμερικανός πρόεδρος είπε νωρίτερα χθες πως πληροφορήθηκε από «αξιόπιστη πηγή» πως δεν υπάρχει «σχέδιο για εκτελέσεις» στο Ιράν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.