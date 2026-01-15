Σήμερα Πέμπτη 15/1 αναμένεται να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οι τελευταίες επιστροφές ενοικίου που αφορούν το 2025.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να προχωρήσει στην πληρωμή όσων έκαναν διορθωτικές δηλώσεις ή εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στο χρονικό διάστημα από τις 13 Δεκεμβρίου έως και τις 30 Δεκεμβρίου.

Όσοι έκαναν τις αντίστοιχες κινήσεις πριν τις 13 Δεκεμβρίου, έχουν ήδη εισπράξει τα χρήματά τους, καθώς πριν αλλάξει ο χρόνος υπήρξε μια σχετική καταβολή από το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.