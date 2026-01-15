Ένας άγνωστος έσπευσε να σώσει δύο νήπια που περιπλανιόνταν μέσα σε πολυσύχναστη κίνηση στη Φλόριντα, ενώ η ανυποψίαστη οικογένειά τους βρισκόταν αρκετά τετράγωνα μακριά σε ένα Airbnb, σύμφωνα με συγκλονιστικό βίντεο.

Όπως αναφέρει η New York Post, o Τζον Μπρίτινγκχαμ, πατέρας πέντε παιδιών, περνούσε με το αυτοκίνητό του από την κομητεία Μπρέβαρντ την Κυριακή, αφού είχε ολοκληρώσει μια φωτογράφιση για ακίνητο, όταν σταμάτησε ο ίδιος την κυκλοφορία για να βοηθήσει δύο μικρά κορίτσια που περπατούσαν κατευθείαν προς τα διερχόμενα οχήματα.

‘Terrified’ stranger rescues pair of toddlers who wandered into busy roadway: video https://t.co/8y18GGXt5r pic.twitter.com/L8a3mL8bjs — New York Post (@nypost) January 15, 2026

Σταμάτησε στην άκρη και σήκωσε στην αγκαλιά του το πρώτο νήπιο, που είχε βρεθεί στη μέση του δρόμου, ενώ με το άλλο χέρι έκανε σήμα στους οδηγούς να σταματήσουν. Το δεύτερο κοριτσάκι, που βρισκόταν πιο κοντά στο πεζοδρόμιο, πλησίασε προς το μέρος του και άπλωσε τα χέρια του. Ο Τζον Μπρίτινγκχαμ δεν έχασε χρόνο: έσκυψε, το πήρε αγκαλιά και περπάτησε γρήγορα προς το πεζοδρόμιο και στη συνέχεια κατά μήκος ενός δρόμου σε κατοικημένη περιοχή, όπως φαίνεται από το βίντεο της κάμερας στο ταμπλό του αυτοκινήτου του.

«Ήμουν τρομοκρατημένος, σκεφτόμουν τι θα μπορούσε να τους έχει συμβεί. Η υπόλοιπη ζωή μου θα είχε καταστραφεί», είπε ο Τζον Μπρίτινγκχαμ στο WESH.

Τα κορίτσια επέστρεψαν στο πεζοδρόμιο μέσα σε έξι δευτερόλεπτα, όμως οι γονείς τους δεν φαίνονταν πουθενά. Ο ίδιος εκτίμησε ότι δεν θα ήταν πάνω από 2 ετών και ότι ήταν απλώς «αξιαγάπητα», καθώς «άπλωναν τα μικρά τους χεράκια» για να τα πάρει και να τα μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

Ο Τζον Μπρίτινγκχαμ χτύπησε πόρτες σε κοντινό δρόμο, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να εντοπίσει την οικογένεια των παιδιών. Τελικά έφτασε σε ένα Airbnb και, αφού χρειάστηκε να φωνάξει αρκετά, κατάφερε να τραβήξει την προσοχή των ανθρώπων μέσα. Όπως είπε στο ίδιο μέσο, η οικογένεια των νηπίων, που αποτελούνταν από «ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και ένα νεαρό κορίτσι», ζήτησε πολλές φορές συγγνώμη.

«Τους είπα: “Ναι, το ξέρω, απλώς χαίρομαι που μπόρεσα να σας τα φέρω πίσω. Ήταν στον δρόμο και η πόρτα σας ήταν ανοιχτή”», ανέφερε ο Τζον Μπρίτινγκχαμ. Ο ίδιος είπε ότι δεν κάλεσε την αστυνομία, γιατί «το βασικό του μέλημα ήταν να τα επανενώσει» με την οικογένειά τους.

Ο εργοδότης του Τζον Μπρίτινγκχαμ, μια εταιρεία drones με έδρα τη Φλόριντα, κάλεσε τους οδηγούς να «κόψουν ταχύτητα» και επέκρινε τους περαστικούς που «κόρναραν» στα κοριτσάκια.

«Παιδιά, αυτό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία», έγραψε η εταιρεία στο Facebook. «Πάντα να προσέχετε. Ποτέ δεν ξέρεις».