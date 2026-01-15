Ξεκίνησαν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου οι χειμερινές εκπτώσεις, ενώ τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να παραμείνουν ανοικτά τις Κυριακές 18 και 25 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ορίζεται ότι σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής είναι υποχρεωτική η σαφής αναγραφή της προγενέστερης τιμής, βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση.

Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που είχε εφαρμόσει ο έμπορος για το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις 30 ημέρες πριν από την πρώτη εφαρμογή της έκπτωσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση της προτεινόμενης λιανικής τιμής ως τιμής αναφοράς για την εμφάνιση έκπτωσης, μπορεί να αναγράφεται μόνο συγκριτικά, χωρίς να δημιουργείται η εντύπωση μείωσης τιμής.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων:

Πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή κάθε προϊόντος.

Επιτρέπεται η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης.

Εφόσον οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των πωλούμενων ειδών, το ποσοστό ή το εύρος του ποσοστού έκπτωσης («από …% έως …%») πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη και σε κάθε μορφή εμπορικής επικοινωνίας.

Αν οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη, αυτό πρέπει να δηλώνεται ρητά.

Ειδικά για καταστήματα STOCK ή OUTLET, είναι υποχρεωτική η αναγραφή της παλαιάς τιμής (διαγραμμένης) και της νέας μειωμένης τιμής, ενώ στις περιόδους εκπτώσεων πρέπει να εμφανίζονται όλες οι ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες, με έμφαση στη νέα τελική τιμή.

Συμβουλές και δικαιώματα των καταναλωτών

Οι καταναλωτές καλούνται να αξιοποιήσουν τις εκπτώσεις με προσοχή και σύνεση. Κατά τις αγορές τους θα πρέπει: