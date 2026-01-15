Το Ιράν, οι πολύνεκρες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συνεχίζονται για περισσότερες από δύο εβδομάδες και οι αντιδράσεις για όσα συμβαίνουν στη χώρα απασχολούν τις τελευταίες ημέρες τον γνωστό σκιτσογράφο Αρκά.

Στο σημερινό του σκίτσο – «καλημέρα» σχολιάζει πως «Όσο και να την μισούν η Δύση δεν έφτασε στη δύση της. Έχει πολλή αλήθεια με το μέρος της».

Δείτε τη σημερινή ανάρτησή του:

Στο χθεσινό μήνυμα του Αρκά διακρίνεται ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με τα χέρια του βαμμένα με αίμα, και το σχόλιο του γνωστού σκιτσογράφου είναι το εξής: «Η Αριστερά μισεί όλους τους τυράννους εκτός από αυτούς που μισούν τη Δύση».

Και το επόμενο σκίτσο του Αρκά συνδέθηκε από πολλούς διαδικτυακούς του «φίλους» με τις εξελίξεις στο Ιράν.