Οι διαδηλώσεις συγκλονίζουν το Ιράν, με τους νεκρούς να εκτιμάται πως ανέρχονται σε εκατοντάδες στο κίνημα διαμαρτυρίας που αψηφά το καθεστώς εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες. Και το σημερινό σκίτσο «Καλημέρα» του Αρκά προς τους διαδικτυακούς του φίλους είναι αφιερωμένο στις συγκλονιστικές εξελίξεις στη χώρα.

Στο σκίτσο του Αρκά διακρίνεται ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με τα χέρια του βαμμένα με αίμα, και το σχόλιο του γνωστού σκιτσογράφου είναι το εξής:

«Η Αριστερά μισεί όλους τους τυράννους εκτός από αυτούς που μισούν τη Δύση».

Δείτε την ανάρτηση:

Σημειώνεται πως η ομάδα ακτιβιστών υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες ότι έχει επιβεβαιώσει τους θανάτους 2.003 ατόμων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των ταραχών, στους οποίους περιλαμβάνονται 1.850 διαδηλωτές, 135 άτομα που συνδέονται με την κυβέρνηση, εννέα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών και εννέα πολίτες που δεν συμμετείχαν σε διαδηλώσεις.

Η μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) Ιράν Ανθρώπινα Δικαιώματα (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, ανακοίνωσε χθες ότι τουλάχιστον 734 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης. Προσθέτει, ωστόσο, ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να ανέρχεται σε χιλιάδες. Η IHR «συνεχίζει να λαμβάνει αναφορές για χιλιάδες θανάτους σε διάφορες πόλεις και επαρχίες σε όλο το Ιράν», έπειτα από περισσότερες από δύο εβδομάδες διαδηλώσεων, αναφέρει η οργάνωση στην ανακοίνωσή της.