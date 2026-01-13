Την καθιερωμένη «καλημέρα» του μας είπε σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, ο Αρκάς, με ένα -όπως πάντα- εύστοχο και επίκαιρο σκίτσο.

Στο σκίτσο απεικονίζεται ένας σκοτεινός τοίχος φυλακής, ο οποίος έχει ραγίσει και ανοίξει, δημιουργώντας μια τρύπα από την οποία διαχέεται έντονο φως. Από το άνοιγμα διακρίνονται μακριά σκούρα μαλλιά να απομακρύνονται, σαν μια ανθρώπινη φιγούρα να διαφεύγει προς το φως, αφήνοντας πίσω της το σκοτάδι και τον εγκλεισμό.

Η εικόνα λειτουργεί συμβολικά και θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως απόδραση από την καταπίεση και τα δεσμά, αλλά και ως πράξη ελευθερίας και ελπίδας. Το φως που εισβάλλει στον σκοτεινό χώρο ενισχύει την αίσθηση της λύτρωσης και της αλλαγής, ενώ ο σπασμένος τοίχος παραπέμπει στην κατάρρευση ενός αυταρχικού συστήματος.

Αν και ο δημιουργός δεν συνοδεύει το σκίτσο με επεξηγηματικό σχόλιο, αρκετοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το συνδέουν με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν και την εξέγερση των γυναικών που αμφισβητούν ανοιχτά το θεοκρατικό καθεστώς, καίγοντας τις μαντίλες τους και δηλώνοντας ότι «σπάνε τα δεσμά» της καταπίεσης.

Συγκεκριμένα, χρήστες κάνουν λόγο για την ανάγκη να καταρρεύσει «ένα μεσαιωνικό καθεστώς», εκφράζουν ελπίδα για αλλαγή με τη λέξη «Hope!», παραπέμπουν συμβολικά στη φράση «tear down the wall…» και συνοψίζουν το μήνυμα του σκίτσου με μία μόνο λέξη: «Ελευθερία!».