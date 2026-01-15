Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι θεωρεί τον Ρεζά Παχλαβί, γιο του τελευταίου σαχ του Ιράν, «πολύ ωραίο τύπο», αλλά εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσον θα μπορούσε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη υποστήριξη για να κυβερνήσει τη χώρα.

Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έκρινε ακόμη πως υπάρχει πιθανότητα η κληρικαλιστική εξουσία στο Ιράν να καταρρεύσει, επέρριψε την ευθύνη στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία που οδεύει να συμπληρώσει τέσσερα χρόνια, ενώ υποβάθμισε τις επικρίσεις από την παράταξή του σχετικά με ενδεχόμενη έρευνα σε βάρος του προέδρου της κεντρικής τράπεζας (Federal Reserve, Fed για συντομία), του Τζερόμ Πάουελ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επανειλημμένα να διατάξει στρατιωτική επέμβαση για να υποστηρίξει τους διαδηλωτές στο Ιράν, όπου σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι στις κινητοποιήσεις που αρχικά είχαν οικονομικά αιτήματα αλλά μεταμορφώθηκαν σε εξέγερση εναντίον του κληρικαλιστικού καθεστώτος. Ωστόσο φάνηκε να διστάζει χθες να υποστηρίξει τον Ρεζά Παχλαβί, ο θανών πατέρας του οποίου είχε ανατραπεί όταν έγινε η ισλαμική επανάσταση του 1979.

«Φαίνεται πολύ ωραίος, αλλά δεν ξέρω πως θα χειριζόταν τις καταστάσεις στη χώρα του. Και δεν βρισκόμαστε εκεί ακόμη», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Δεν ξέρω εάν και κατά πόσον η χώρα του θα αποδεχόταν την ηγεσία του ή όχι», πάντως «αν το έκανε, θα ήταν καλό για μένα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη πει την περασμένη εβδομάδα πως δεν σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Ρεζά Παχλαβί, 65 ετών, που ζούσε εκτός Ιράν ήδη πριν από την ανατροπή του σάχη. Χθες φάνηκε να αμφισβητεί το κατά πόσον θα μπορούσε να κυβερνήσει.

Η αντιπολίτευση στο Ιράν είναι κατακερματισμένη, με διάφορες αντίπαλες παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένων κάποιων υποστηρικτών της μοναρχίας. Δεν μοιάζει να έχει ιδιαίτερη οργανωμένη παρουσία στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει πιθανή η πτώση της κυβέρνησης στην Τεχεράνη λόγω των μαζικών κινητοποιήσεων, καθώς «κάθε καθεστώς μπορεί να αποτύχει», όπως το βλέπει.

«Είτε πέσει είτε όχι, θα είναι ενδιαφέρουσα χρονική περίοδος», σχολίασε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που οδεύει να συμπληρώσει τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο, καθόταν πίσω από το μεγάλο γραφείο του πίνοντας Diet Coke κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διάρκειας 30 λεπτών. Κάποια στιγμή έδειξε έναν χοντρό φάκελο με αυτά που χαρακτήρισε τα επιτεύγματά του αφότου επέστρεψε στην εξουσία την 20ή Ιανουαρίου 2025.

Πάντως επιδίωξε να μετριάσει τις προσδοκίες για τις επιδόσεις των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, σημειώνοντας πως το κόμμα στην εξουσία συχνά καταγράφει απώλειες δυο χρόνια μετά τις προεδρικές εκλογές.

«Όταν κερδίζεις την προεδρία, δεν κερδίζεις τις ενδιάμεσες εκλογές. Αλλά θα προσπαθήσουμε πολύ σκληρά να κερδίσουμε τις εκλογές του μέσου της θητείας», επέμεινε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που δυσκολεύεται να εκπληρώσει την προεκλογική υπόσχεσή του να τερματίσει τον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία–υποσχόταν πως θα έλυνε το ζήτημα «σε μια ημέρα»–έκρινε ακόμη ότι είναι ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αυτός που αποτελεί το κύριο εμπόδιο στην προσπάθεια να λάβει τέλος ο πόλεμος που θα συμπληρώσει τέσσερα χρόνια τον Φεβρουάριο.

Ο ρεπουμπλικάνος έχει επικρίνει επανειλημμένα τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ουκρανό ομόλογό του Ζελένσκι, ωστόσο φάνηκε ξανά πιο απογοητευμένος με αυτόν τον τελευταίο.

Σύμφωνα με τον μεγιστάνα, ο πρόεδρος Πούτιν είναι «έτοιμος να κλείσει συμφωνία» ερωτηθείς τι εμποδίζει την πρόεδρο, απάντησε «ο Ζελένσκι». «Πρέπει να πείσουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι να την αποδεχτεί».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις επικρίσεις γερουσιαστών των ρεπουμπλικάνων που διεμήνυσαν πως θα εμποδίσουν την έγκριση διορισμών του στην κεντρική τράπεζα διότι ανησυχούν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θέτει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία του θεσμού με την έρευνα σε βάρος του Τζερόμ Πάουελ.

«Δεν μ’ ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει τίποτα να ειπωθεί. Θα όφειλαν να είναι πιστοί», είπε ερωτηθείς για τους γερουσιαστές.

Απέρριψε επίσης την προειδοποίηση του διευθύνοντος συμβούλου της JPMorgan Τζέιμι Ντέιμον πως η ανάμιξη του κ. Τραμπ στη λήψη αποφάσεων της Fed θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατακόρυφη άνοδο του πληθωρισμού.

«Δεν με νοιάζει τι λέει», είπε ο ρεπουμπλικάνος αναφερόμενος στον τραπεζίτη.

Ο κ. Τραμπ προγραμματίζει να συναντηθεί σήμερα με την επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο στον Λευκό Οίκο. Θα πρόκειται για την πρώτη τους συνάντηση μετά την στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του την 3η Ιανουαρίου. Ο αμερικανός πρόεδρος έκτοτε ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον εννοεί να ασκεί τον έλεγχο εξ αποστάσεως στο Καράκας.

«Είναι πολύ καλή γυναίκα», ανέφερε ο κ. Τραμπ αναφερόμενος στην κ. Ματσάδο. «Την είδα στην τηλεόραση. Νομίζω ότι απλά θα μιλήσουμε για τα βασικά».

Η κ. Ματσάδο κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2025, το οποίο αφιέρωσε στον κ. Τραμπ. Προσφέρθηκε να του δώσει το βραβείο της, παρότι η επιτροπή Νόμπελ ξεκαθαρίζει πως το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.

Ο αμερικανός πρόεδρος εξήρε την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, τη Ντέλσι Ροδρίγκες, την αντιπρόεδρο του Νικολάς Μαδούρο ως την αιχμαλώτισή του. Είπε πως είχαν «συναρπαστική συζήτηση» νωρίτερα χθες και είναι «πολύ καλή να συναλλάσσεσαι μαζί της».

Αναφέρθηκε επανειλημμένα στην ισχύ της αμερικανικής οικονομίας, παρά τις ανησυχίες πολλών πολιτών για τις τιμές, την αγοραστική δύναμη, το βιοτικό επίπεδο. Επέμεινε πως αυτό το μήνυμα θα μεταφέρει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την επόμενη εβδομάδα, όπου θα είναι ομιλητής: θα πει «πόσο σπουδαία είναι η οικονομία μας, πόσο ισχυροί είναι οι αριθμοί για την αγορά εργασίας μας, πόσο καλά τα πάμε».