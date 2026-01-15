Ομοσπονδιακός υπάλληλος πυροβόλησε ένα άτομο στο πόδι στο Μινεάπολις, αφού δέχτηκε επίθεση με φτυάρι κατά τη διάρκεια σύλληψης την Τετάρτη, σύμφωνα με άτομο που είναι εξοικειωμένο με την υπόθεση και μίλησε στο Associated Press.

Το άτομο προειδοποίησε ότι οι πληροφορίες παραμένουν προκαταρκτικές και ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Δεν μπορούσε να συζητήσει δημόσια λεπτομέρειες της έρευνας και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

🚨🇺🇸 ICE AGENT ATTACKED WITH SHOVEL IN MINNEAPOLIS, SHOTS FIRED, SUSPECT IN CUSTODY



An operation in north Minneapolis turned violent Wednesday night when a suspect allegedly assaulted an officer with a shovel.



Shots were fired, suspect ran but was hit.



Now in custody and… https://t.co/kOQdOHZRUD pic.twitter.com/XNluLm8Wyz — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 15, 2026

Ο πυροβολισμός σημειώθηκε περίπου 7,2 χιλιόμετρα (4,5 μίλια) βόρεια από το σημείο όπου ένας πράκτορας μετανάστευσης σκότωσε εν ψυχρώ την Ρενέ Γκουντ στο κεφάλι στις 7 Ιανουαρίου, καθώς οδηγούσε.

BREAKING: a Venezuelan illegal was just shot by ICE in Minneapolis after attempting to harm an agent by swinging a shovel at him



The illegal was shot in the leg and is in stable condition pic.twitter.com/8zXM7w5ubm — Libs of TikTok (@libsoftiktok) January 15, 2026

Μεγάλη ομάδα ομοσπονδιακών πρακτόρων και αστυνομικών του Μινεάπολις, φορώντας αντιασφυξιογόνες μάσκες, εκτόξευσε δακρυγόνα σε πλήθος που είχε συγκεντρωθεί σε μια διασταύρωση στο βόρειο Μινεάπολις, κοντά στο σημείο όπου έγινε ο πυροβολισμός της Τετάρτης.

Η πόλη του Μινεάπολις ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι: «Είμαστε ενήμεροι για αναφορές πυροβολισμού που εμπλέκουν ομοσπονδιακή επιβολή του νόμου στο Βόρειο Μινεάπολις. Εργαζόμαστε για να επιβεβαιώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες».