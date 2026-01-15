Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, που έχει ταυτιστεί με τη σκληρή εκστρατεία κατά των εγκληματικών συμμοριών στη χώρα του, προχώρησε χθες Τετάρτη στην τελετή θεμελίωσης μιας νέας μεγάλης φυλακής στην Κόστα Ρίκα. Η εγκατάσταση θα είναι στα πρότυπα της διαβόητης CECOT —του «Κέντρου Εγκλεισμού της Τρομοκρατίας», όπως αποκαλείται στα ισπανικά— την οποία οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ως χώρο εκτεταμένων σοβαρών παραβιάσεων και κακομεταχείρισης κρατουμένων.

Κατά τη διάρκεια τελετής στην κοσταρικανή πρωτεύουσα Σαν Χοσέ, ο Ναγίμπ Μπουκέλε παρότρυνε τις αρχές της χώρας της κεντρικής Αμερικής να μη διστάσουν να λάβουν σκληρά μέτρα για να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα, όπως εκείνος.

«Το πρόβλημα θα συνεχίσει να μεγεθύνεται αν δεν σταματηθεί, σαν καρκίνος (…) Η ώρα που πρέπει να επιτεθείτε στην εγκληματικότητα είναι τώρα», υποστήριξε ο κ. Μπουκέλε, που επισκέφθηκε την Κόστα Ρίκα μερικές εβδομάδες προτού διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές, στις οποίες φαβορί θεωρείται η υποψήφια του κυβερνώντος συντηρητικού κόμματος.

🚨| ÚLTIMA HORA: Costa Rica presenta su nueva MEGA CÁRCEL, el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), para los criminales más peligrosos del país, inspirado en el CECOT, la megacárcel del presidente Nayib Bukele en El Salvador.🇨🇷🇸🇻 pic.twitter.com/UKl90Gof5j — NotiExpresColor (@NotiExpressColo) January 15, 2026

Στη φυλακή υπό ανέγερση σκοπός είναι να οδηγούνται οι πλέον επικίνδυνοι κακοποιοί, καυώς η χώρα βιώνει έξαρση της βίας των συμμοριών και της εγκληματικότητας που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών. Η κοσταρικανή κυβέρνηση εκτιμά ότι το κόστος θα ανέλθει σε 35 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια και λογαριάζει πως η δυναμικότητά της θα φθάνει τους 5.000 κρατούμενους.

«Όλα όσα κάναμε στη CECOT θα επαναληφθούν στην κοσταρικανή εκδοχή της», ανέφερε ο κ. Μπουκέλε.

Για την αντιπολίτευση, η τελετή θεμελίωσης της υπό ανέγερσης φυλακής δεν ήταν παρά προεκλογικό σόου με κρατική χρηματοδότηση.

🇸🇻 | “La única forma que existe de solucionar el problema de la inseguridad es con la fuerza”, ha dicho el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante su visita a Costa Rica.



“Si un Estado no combate la criminalidad, es porque el Estado es cómplice”. pic.twitter.com/UkFZr7Kew1 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 15, 2026

Η Λάουρα Φερνάντες είναι η υποψήφια του δεξιού κόμματος του απερχόμενου προέδρου Ροδρίγο Τσάβες στις εκλογές της 1ης Φεβρουαρίου. Οι δημοσκοπήσεις τη θέλουν να προηγείται.

Η υποψήφια Φερνάντες επιδιώκει να κερδίσει από τον πρώτο γύρο και να εξασφαλίσει συντριπτική πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο, ώστε να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στη δικαστική εξουσία, όπως ακριβώς ο Ναγίμπ Μπουκέλε.

Ο κ. Τσάβες δεν έχει δικαίωμα δυνάμει του Συντάγματος να διεκδικήσει δεύτερη συναπτή θητεία στην προεδρία.

Ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ θεωρείται ήρωας από ορισμένους στη Λατινική Αμερική, χάρη στον «πόλεμο» που κήρυξε στις συμμορίες, καθώς αποκατέστησε την ασφάλεια στη χώρα, που αιμορραγούσε για χρόνια εξαιτίας της εγκληματικότητας.

Από τον Μάρτιο του 2022, ο κ. Μπουκέλε επέβαλε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, που επιτρέπει ιδίως συλλήψεις δίχως εντάλματα. Πάνω από 90.000 άνθρωποι συνελήφθησαν έκτοτε, από τους οποίους όμως 8.000 αφέθηκαν ελεύθεροι αφού διαπιστώθηκε η αθωότητά τους, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.