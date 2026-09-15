Η Lockheed Martin αποκάλυψε την περασμένη Δευτέρα το Vectis, ένα νέο μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος που αναμένεται να επιχειρεί μαζί με αμερικανικά μαχητικά, προκαλώντας παράλληλα νέες θεωρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την υποτιθέμενη χρήση τεχνολογίας από UFO.

Το μεγάλο, τηλεχειριζόμενο αεροσκάφος stealth παρουσιάστηκε στο πλαίσιο σημαντικού συνεδρίου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με τη Lockheed Martin, πέντε drones Vectis πρόκειται να κατασκευαστούν έως το 2027, προσφέροντας στον αμερικανικό στρατό ένα νέο αεροσκάφος που θα μπορεί να αντιμετωπίζει άλλα μαχητικά, να πλήττει στόχους στο έδαφος και να συλλέγει κρυφά πληροφορίες, λειτουργώντας ως κατασκοπευτικό αεροσκάφος.

Το μυστηριώδες μήνυμα της Skunk Works και οι θεωρίες για UFO

Πριν από την αποκάλυψη του Vectis, η Lockheed Martin είχε δημοσιεύσει ένα αινιγματικό μήνυμα, στο οποίο εμφανιζόταν η σιλουέτα ενός άγνωστου αεροσκάφους. Η εταιρεία ανέφερε ότι το «επόμενο επίπεδο» είχε «ξεκλειδωθεί» από τη μυστική μονάδα Skunk Works, η οποία είναι γνωστή για την ανάπτυξη προηγμένων αεροσκαφών.

Πολλοί χρήστες που είδαν την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν αμέσως να υποστηρίζουν, χωρίς να παρουσιάζουν αποδεικτικά στοιχεία, ότι η αμυντική εταιρεία εξακολουθεί να κρύβει άλλα σχέδια, τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέσω αντίστροφης μηχανικής με τη χρήση εξαρτημάτων από UFO που έχουν συντριβεί.

«Τώρα ας δούμε το αεροσκάφος που κατασκευάστηκε μέσω αντίστροφης μηχανικής», έγραψε ένας χρήστης. Ένας άλλος σχολίασε: «Τώρα δείξτε μας το αεροσκάφος αντιβαρύτητας που κρύβετε από το κοινό εδώ και 70 χρόνια».

Παρά τους ισχυρισμούς πρώην επιστημόνων της CIA και άλλων πληροφοριοδοτών από τον στρατό, το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος έχουν διατηρήσει τη θέση ότι δεν έχει ανακτηθεί ποτέ κανένα υλικό αποδεικτικό στοιχείο για UFO.

Ο πρώην μηχανικός της Lockheed Martin που μιλούσε για εξωγήινους

Παρότι όσοι παρακολούθησαν την παρουσίαση του φουτουριστικού drone δεν διαθέτουν αποδείξεις ότι το Vectis εμπνεύστηκε από UFO, τουλάχιστον ένας πρώην εργαζόμενος της αμυντικής εταιρείας είχε υποστηρίξει δημόσια ότι οι σχετικές φήμες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ο Μπόιντ Μπούσμαν, πρώην μηχανικός της Lockheed Martin και της Texas Instruments, ο οποίος πέθανε το 2014, είχε δηλώσει δημόσια ότι εργαζόταν με UFO και εξωγήινους, προκειμένου να πραγματοποιήσει αντίστροφη μηχανική σε διαστημόπλοια «24 ώρες την ημέρα».

Κατά τη διάρκεια μιας εξομολόγησης που έκανε λίγο πριν από τον θάνατό του, ο Μπούσμαν παρουσίασε μάλιστα μια στοίβα φωτογραφιών, οι οποίες, όπως ισχυριζόταν, απεικόνιζαν εξωγήινους με τους οποίους είχε συνεργαστεί σε μυστικά προγράμματα στην Περιοχή 51, στην έρημο της Νεβάδα.

«Έχουν ύψος περίπου από 1,63 έως 1,52 μέτρα», είχε πει ο Μπούσμαν, κρατώντας εικόνες που παρουσίαζε ως φωτογραφίες πραγματικής εξωγήινης μορφής ζωής. Οι ισχυρισμοί του δεν έχουν επαληθευτεί ποτέ, ενώ σκεπτικιστές υποστηρίζουν ότι οι φωτογραφίες φαίνεται να απεικονίζουν κούκλες που πωλούνται εμπορικά στο διαδίκτυο.

Η Lockheed Martin σπάνια σχολιάζει ισχυρισμούς που συνδέουν τις μυστικές ερευνητικές μονάδες της με υλικά πιθανώς εξωγήινης προέλευσης. Το 2023, εκπρόσωπος της εταιρείας είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους: «Οι ερωτήσεις σχετικά με τα UAP είναι καλύτερο να απευθύνονται στην κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Ο σχεδιασμός του Vectis και οι δυνατότητές του

Η Lockheed Martin είναι περισσότερο γνωστή για τη δημιουργία του μαχητικού F-35, του F-22 Raptor και του μεταγωγικού αεροσκάφους C-130. Η μονάδα Skunk Works, η οποία ιδρύθηκε το 1943, έχει αναλάβει εδώ και δεκαετίες την ανάπτυξη προηγμένων αεροσκαφών με γρήγορους ρυθμούς και υπό συνθήκες μυστικότητας.

Τη Δευτέρα, η εταιρεία υποστήριξε ότι τα μη επανδρωμένα μαχητικά Vectis θα προσφέρουν «ένα νέο επίπεδο φονικότητας, επιβιωσιμότητας, προσαρμοστικότητας και επιχειρησιακής ευελιξίας για την Αμερική και τους συμμάχους της».

Το αεροσκάφος διαθέτει σχεδιασμό χωρίς ουρά, με μορφή ιπτάμενης πτέρυγας, ο οποίος ενισχύει τις δυνατότητες stealth και μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση που αντιμετωπίζουν τα συμβατικά μαχητικά αεροσκάφη. Το Vectis διαθέτει επίσης κρυφή εισαγωγή αέρα του κινητήρα στο επάνω μέρος της ατράκτου, γεγονός που καθιστά δυσκολότερο τον εντοπισμό του από εχθρικά ραντάρ.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έχει μήκος περίπου 10,4 μέτρα και άνοιγμα φτερών περίπου 11,6 μέτρα. Το μήκος του είναι περίπου ίδιο με εκείνο του drone MQ-9 Reaper, ενώ το άνοιγμα των φτερών του είναι παρόμοιο με του F-35.

Η απουσία πρόσθετων πτερυγίων και flaps που προεξέχουν από το αεροσκάφος μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση και επιτρέπει στο Vectis να μεταφέρει μεγαλύτερο φορτίο όπλων. Τα όπλα θα παραμένουν στο εσωτερικό του αεροσκάφους μέχρι τη στιγμή της εκτόξευσής τους.

Οι νέες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Παρά τις αναφορές της Lockheed Martin στις προηγμένες δυνατότητες του νέου drone, οι σκεπτικιστές συνέχισαν να υποστηρίζουν, μετά την παρουσίαση στην Ουάσινγκτον, ότι η εταιρεία εξακολουθεί να αποκρύπτει άλλα αεροσκάφη.

«Αποκαλύψτε τα Alien Reproduction Vehicles, γνωρίζουμε ότι τα κατασκευάζετε», έγραψε ένας χρήστης απαντώντας στην ανακοίνωση της Lockheed Martin στην πλατφόρμα X.

«Σχεδιασμός που θυμίζει αρκετά εξωγήινο αεροσκάφος», σχολίασε ένας άλλος χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ισχυρισμοί για μυστικά προγράμματα ανάκτησης UFO

Τις τελευταίες ημέρες, δορυφορικές εικόνες έχουν καταγράψει επίσης νέα σχέδια drones σε μυστική βάση στην Ασία, η οποία είναι γνωστή ως η «Περιοχή 51 της Κίνας», όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ Νταν Φάρα δήλωσε ότι αρκετοί Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τζέιμς Κλάπερ, πίστευαν ότι ο κόσμος είχε πλέον εισέλθει σε έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο, με στόχο την αντίστροφη μηχανική εξωγήινης τεχνολογίας που φέρεται να ανακτήθηκε από αυτά τα διαστημόπλοια.

Ο βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και πληροφοριοδότης Ντέιβιντ Γκρας, καθώς και ο πρώην επιστήμονας της CIA, δρ. Χαλ Πάτοφ, έχουν υποστηρίξει ότι η αμερικανική κυβέρνηση λειτουργεί μυστικό πρόγραμμα ανάκτησης UFO από τη δεκαετία του 1940. Σύμφωνα με τους ίδιους, το πρόγραμμα έχει θέσει υπό τον έλεγχό του τουλάχιστον δέκα εξωγήινα σκάφη.

Η Lockheed Martin διευκρίνισε ότι το drone που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα ήταν μόνο ένα μοντέλο πλήρους κλίμακας του Vectis. Το πρώτο πρωτότυπο πλήρους κλίμακας αναμένεται να παραδοθεί στον στρατό έως το τέλος του 2027.