Το Πεντάγωνο άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο δημοσιοποιεί τις απώλειες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στον πόλεμο με το Ιράν, έπειτα από επικρίσεις ότι είχε υποβαθμίσει τον αριθμό των στρατιωτών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι απώλειες που καταγράφηκαν μετά τις 7 Ιουλίου, όταν άρχισε να καταρρέει η εκεχειρία και οι εχθροπραξίες κλιμακώθηκαν εκ νέου, δεν εμφανίζονται πλέον μαζί με εκείνες της επιχείρησης «Epic Fury». Αντίθετα, έχουν μεταφερθεί σε ξεχωριστή σελίδα με τον γενικό τίτλο «απώλειες υπερπόντιων επιχειρήσεων».

Η αλλαγή σημαίνει ότι όποιος επιχειρεί να υπολογίσει τον συνολικό αριθμό των νεκρών και των τραυματιών πρέπει πλέον να συνδυάσει δεδομένα από διαφορετικές σελίδες του συστήματος καταγραφής του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Αυξήθηκε κατά 142 ο αριθμός των τραυματιών

Με τη νέα μέθοδο καταμέτρησης, το Πεντάγωνο επανέφερε τέσσερις θανάτους στρατιωτικών οι οποίοι είχαν αφαιρεθεί από την επίσημη λίστα, τοποθετώντας τους όμως σε ξεχωριστή κατηγορία χωρίς αναλυτική αιτιολόγηση.

Παράλληλα, ο αριθμός των στρατιωτικών που αναφέρεται ότι τραυματίστηκαν μετά τις 7 Ιουλίου αυξήθηκε κατά 142 σε σύγκριση με την προηγούμενη ενημέρωση.

Στη νέα κατηγορία καταγράφονται 207 τραυματίες από τις 7 Ιουλίου και μετά. Σύμφωνα με την καταμέτρηση που δημοσιεύουν οι New York Times, ο συνολικός αριθμός των τραυματιών από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, ανέρχεται πλέον σε 624, ενώ οι νεκροί καταγράφονται συνολικά σε 18. Η επίσημη βάση δεδομένων του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας εμφανίζει πράγματι 207 τραυματίες στη νέα κατηγορία των υπερπόντιων επιχειρήσεων.

Η νέα ενημέρωση έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, είχε υποστηρίξει ότι οι Αμερικανοί στρατιωτικοί που τραυματίστηκαν μετά τις 7 Ιουλίου ήταν λιγότεροι από 100.

Το Πεντάγωνο δεν είχε δημοσιοποιήσει εγκαίρως τον αριθμό των τραυματιών από αρκετά ιρανικά πλήγματα εναντίον βάσεων στην περιοχή, στις οποίες βρίσκονταν αμερικανικές δυνάμεις.

Ο Πάρνελ είχε απορρίψει τις καταγγελίες περί απόκρυψης στοιχείων, κάνοντας λόγο για ισχυρισμούς που αποσκοπούσαν στην πρόκληση μεγαλύτερης ανησυχίας στην αμερικανική κοινή γνώμη μετά τον θάνατο τριών στρατιωτικών.

Η εξήγηση του Πενταγώνου

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης «Epic Fury», οι νέες απώλειες χαρακτηρίζονται ως απώλειες υπερπόντιων επιχειρήσεων στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, γνωστής ως CENTCOM.

Η CENTCOM είναι αρμόδια για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο επίσημος αριθμός των νεκρών είχε μειωθεί από 18 σε 14, καθώς τέσσερις στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν πρόσφατα στην Ιορδανία και το Ιράκ αφαιρέθηκαν από τη λίστα της επιχείρησης «Epic Fury».

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους που επικαλέστηκαν οι New York Times, η απόφαση συνδεόταν με το γεγονός ότι οι τέσσερις θάνατοι σημειώθηκαν μετά την εκεχειρία που είχε επιτευχθεί μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τον Απρίλιο.

Ο ασκών χρέη εκπροσώπου Τύπου του Πενταγώνου, Τζόελ Βαλντές, είχε αποδώσει την αλλαγή σε «προσωρινές διαταραχές δεδομένων» στην ιστοσελίδα, οι οποίες, όπως είχε αναφέρει, θα διορθώνονταν σύντομα.

Την Κυριακή προστέθηκε τελικά η νέα κατηγορία των υπερπόντιων επιχειρήσεων, στην οποία εντάχθηκαν οι τέσσερις επιπλέον θάνατοι με την επισήμανση ότι αφορά απώλειες από τις 7 Ιουλίου 2026 και μετά.

Γερουσιαστές ζητούν πλήρη καταγραφή

Η αλλαγή προκάλεσε αντιδράσεις μεταξύ βετεράνων, οικογενειών στρατιωτικών και μελών του Κογκρέσου, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν παρουσιάζει με σαφή και ενιαίο τρόπο το ανθρώπινο κόστος του πολέμου.

Ομάδα Δημοκρατικών γερουσιαστών απέστειλε επιστολή στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ζητώντας πλήρη και ακριβή καταγραφή όλων των στρατιωτικών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε σχέση με την επιχείρηση στο Ιράν.

Στην επιστολή τους επισημαίνουν ότι η έλλειψη διαφάνειας υπονομεύει την εμπιστοσύνη των στρατιωτικών οικογενειών και της αμερικανικής κοινής γνώμης, ενώ αναφέρουν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως το υπουργείο Άμυνας δεν παρείχε πάντοτε έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση.

Τα ερωτήματα εντάθηκαν μετά την αποκάλυψη ότι τρία ιρανικά πλήγματα, τα οποία είχαν προηγηθεί των επιθέσεων στην Ιορδανία, είχαν προκαλέσει δεκάδες τραυματισμούς χωρίς να υπάρξει άμεση ενημέρωση από το Πεντάγωνο.

Η πολιτική αντιπαράθεση για τη διάρκεια του πολέμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η τελευταία κλιμάκωση αποτελεί μια νέα σύγκρουση με το Ιράν και όχι συνέχεια του πολέμου που είχε αρχίσει τον Φεβρουάριο. Κατά τη θέση του Λευκού Οίκου, η πρώτη σύγκρουση ολοκληρώθηκε όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία του Απριλίου.

Στις 10 Ιουλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν είχαν επαναληφθεί. Η συγκεκριμένη ερμηνεία ενδέχεται να επηρεάζει τόσο τον τρόπο ταξινόμησης των απωλειών όσο και τον χρονικό υπολογισμό που προβλέπει ο νόμος περί πολεμικών εξουσιών.

Ο νόμος του 1973 προβλέπει ότι ο πρόεδρος πρέπει να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός 60 ημερών, εκτός εάν λάβει εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο για τη συνέχισή τους.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε για δεύτερη φορά υπέρ της κατεύθυνσης να τερματιστεί ο πόλεμος ή να ζητηθεί ρητή έγκριση του Κογκρέσου, σε μια ένδειξη της αυξανόμενης δυσαρέσκειας για τη συνέχιση της σύγκρουσης. Οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται στους Δημοκρατικούς, καθώς και Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες έχουν ζητήσει σαφέστερες απαντήσεις για τη στρατηγική, τη διάρκεια και το κόστος του πολέμου.