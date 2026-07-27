Πολωνή υπήκοος ήταν η γυναίκα που έχασε τη ζωή της στην αιματηρή επίθεση κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Christopher Street Day στο Βερολίνο, όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας.

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για τη μεγάλη διοργάνωση υπερηφάνειας της γερμανικής πρωτεύουσας. Ακολούθησαν επιθέσεις με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 30 άνθρωποι.

«Λάβαμε την πληροφορία ότι το θύμα της τραγικής επίθεσης στο Βερολίνο ήταν Πολωνή πολίτης. Απευθύνουμε τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους της», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάτσιεϊ Βέβιορ.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, η 65χρονη είχε ταξιδέψει στο Βερολίνο μαζί με την κόρη της, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Η κόρη της επέζησε της επίθεσης.

Ως δράστης της επίθεσης ταυτοποιήθηκε ο 21χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ, Γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής. Ο νεαρός διέφυγε μετά το περιστατικό, ωστόσο εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα και έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές, κινήθηκε εναντίον των αστυνομικών κρατώντας μαχαίρι.

Η επίθεση αντιμετωπίζεται από τις Αρχές ως πιθανή ισλαμιστική τρομοκρατική ενέργεια, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες και το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλων προσώπων.