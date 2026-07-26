Για «τρομοκρατική ενέργεια» έκανε λόγο ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, αναφερόμενος στη χθεσινοβραδινή επίθεση με αυτοκίνητο σε εκδήλωση αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ Ημέρας της Οδού Christopher και προειδοποίησε για τον κίνδυνο ο δράστης να βρει μιμητές. Σύμφωνα με τον κ. Ντόμπριντ, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ 29 άτομα τραυματίστηκαν – εκ των οποίων τρία σοβαρά.

BREAKING: Fatal attack at Berlin Pride parade believed to be Islamic extremist terror, Germany’s interior minister says. https://t.co/PTuDiCRFMc — The Associated Press (@AP) July 26, 2026

Τα ομόσπονδα κρατίδια έχουν λάβει οδηγίες να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις στη Γερμανία, ειδικά σε όσες αφορούν τον εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, υπό τον φόβο, όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, ο δράστης της επίθεσης στο Βερολίνο να βρει και άλλους μιμητές. Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι ο αναζητούμενος ως ύποπτος είναι ο 21χρονος Γερμανός υπήκοος λιβανέζικης καταγωγής Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές «λόγω μεγάλου αριθμού ποινικών αδικημάτων και εγγύτητας με την ισλαμιστική σκηνή». Η Λιβανέζα μητέρα του πολιτογραφήθηκε στη Γερμανία το 2002, ενώ ο 21χρονος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 22 μηνών με ανασταλτικό χαρακτήρα και παρακολουθούσε μαθήματα αποριζοσπαστικοποίησης και ο εισαγγελέας έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για αναστολή.

Vehicle ramming at Berlin Pride likely an "Islamist terror attack", minister says, as police continue hunt for suspect https://t.co/Jv8MDWUXcW — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 26, 2026

Ο υπουργός επιβεβαίωσε επίσης τις πληροφορίες που ήθελαν τον δράστη, αφού αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητο, να τραυματίζει περαστικούς με μαχαίρι.

🇩🇪 German police on Sunday were hunting for the prime suspect in a car-ramming attack on the outskirts of Berlin Pride, which left one woman dead and 16 others injured.

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Από χθες το βράδυ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, «όχι μόνο στο Βερολίνο, αλλά και σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια σε πολλές περιοχές», σημείωσε ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ενώ ανέφερε ότι έρευνες διεξάγονται και στα σύνορα, για το ενδεχόμενο ο δράστης να προσπαθήσει να διαφύγει στο εξωτερικό. Νωρίτερα το περιοδικό Der Spiegel είχε μεταδώσει ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα στα σύνορα προς Πολωνία και προς Δανία, αλλά και στους αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν εκεί σύμφωνα με το ΑΠΕ.