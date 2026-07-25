Σε ακόμη μία πρόκληση προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αναφορές στη Δυτική Θράκη και την τουρκική εθνότητα.
Ο Τούρκος πρόεδρος, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, έγραψε:
«Με ευσπλαχνία και σεβασμό τιμώ τη μνήμη του γιατρού Σαντίκ Αχμέτ, ο οποίος αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του σε ανιδιοτελείς προσπάθειες για τους Τούρκους αδελφούς και αδελφές μας στη Δυτική Θράκη, με την ευκαιρία της 31ης επετείου της μετάβασής του στον αιώνιο κόσμο.
Όπως κάναμε μέχρι σήμερα, έτσι και από εδώ και στο εξής θα συνεχίσουμε να συμμεριζόμαστε τις δυσκολίες της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης και να στεκόμαστε στο πλευρό των ομοεθνών μας σε κάθε δοκιμασία».
Ömrü boyunca Batı Trakya Türkü kardeşlerimiz için fedakârca çabalayan Doktor Sadık Ahmet’i ebedî âleme irtihalinin 31’inci yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 24, 2026
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Batı Trakya Türk Azınlığı’nın derdiyle dertlenmeyi, her sıkıntısında… pic.twitter.com/WCsxazBAiX