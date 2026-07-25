Σε ακόμη μία πρόκληση προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αναφορές στη Δυτική Θράκη και την τουρκική εθνότητα.

Ο Τούρκος πρόεδρος, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, έγραψε:

«Με ευσπλαχνία και σεβασμό τιμώ τη μνήμη του γιατρού Σαντίκ Αχμέτ, ο οποίος αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του σε ανιδιοτελείς προσπάθειες για τους Τούρκους αδελφούς και αδελφές μας στη Δυτική Θράκη, με την ευκαιρία της 31ης επετείου της μετάβασής του στον αιώνιο κόσμο.

Όπως κάναμε μέχρι σήμερα, έτσι και από εδώ και στο εξής θα συνεχίσουμε να συμμεριζόμαστε τις δυσκολίες της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης και να στεκόμαστε στο πλευρό των ομοεθνών μας σε κάθε δοκιμασία».