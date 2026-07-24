Ακόμη ένα περιστατικό με όρκες σημειώθηκε στα ανοιχτά της βορειοδυτικής Ισπανίας, όπου ένα ιστιοφόρο βυθίστηκε έπειτα από επίθεση των θαλάσσιων θηλαστικών, ενώ την ίδια ημέρα καταγράφηκαν ακόμη τρεις παρόμοιες επιθέσεις στην ίδια περιοχή. Οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν σώοι, αφού το πηδάλιο του σκάφους καταστράφηκε και το ιστιοφόρο άρχισε να βυθίζεται.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:00 της Πέμπτης, λίγο περισσότερο από ένα ναυτικό μίλι ανοιχτά του ακρωτηρίου Εστάκα ντε Μπάρες, του βορειότερου σημείου της Ιβηρικής Χερσονήσου, στην επαρχία Λα Κορούνια της Γαλικίας.

Ο δήμαρχος της περιοχής, Αλφρέδο Ντοβάλε, δήλωσε ότι ιδιωτικό σκάφος έσπευσε να βοηθήσει τους δύο ναυτικούς και επιχείρησε να ρυμουλκήσει το ιστιοφόρο «Idem» προς την ακτή, προτού αυτό χαθεί κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Στη συνέχεια, σκάφος της Ισπανικής Ακτοφυλακής μετέφερε τους δύο επιβαίνοντες στην κοντινή πόλη Καρίνιο, ενώ ελικόπτερο πραγματοποίησε πτήση πάνω από την περιοχή της επίθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε θαλάσσια ρύπανση. Σύμφωνα με τις αρχές, κανείς από τους δύο δεν τραυματίστηκε.

Τέσσερις επιθέσεις από όρκες στην ίδια περιοχή

Η βύθιση του «Idem» ήταν το σοβαρότερο από τέσσερα περιστατικά που καταγράφηκαν την ίδια ημέρα στην ίδια θαλάσσια περιοχή, όπως αναφέρει η Daily Mail. Και στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι όρκες στόχευσαν τα πηδάλια των ιστιοφόρων, προκαλώντας ζημιές.

Σε δύο από τα περιστατικά, τα σκάφη κατάφεραν να φτάσουν με ασφάλεια στην ακτή, ενώ σε μία ακόμη περίπτωση το ιστιοφόρο ακινητοποιήθηκε.

Η Ισπανική Ακτοφυλακή ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Ένα ιστιοφόρο βυθίστηκε σε απόσταση 1,3 ναυτικών μιλίων από το Εστάκα ντε Μπάρες, αφού άρχισε να εισρέει νερό ύστερα από αλληλεπίδραση με όρκες. Τα δύο μέλη του πληρώματος περισυνελέγησαν από κοντινό μηχανοκίνητο σκάφος και είναι ασφαλή. Αργότερα, το διασωστικό σκάφος “Shaula”, που στάλθηκε από το Κέντρο Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης (CCS) του Φινιστέρε, τους μετέφερε στο Καρίνιο. Το ελικόπτερο “Helimer 401” πραγματοποιεί πτήση πάνω από την περιοχή για να ελέγξει αν υπάρχουν ενδείξεις ρύπανσης».

Τα υπόλοιπα περιστατικά

Σε δεύτερη ανακοίνωσή της, η Ακτοφυλακή διευκρίνισε ότι επρόκειτο για την τέταρτη αλληλεπίδραση με όρκες στην περιοχή μέσα στην ίδια ημέρα.

Όπως αναφέρθηκε, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης του «Idem», έγινε γνωστό ότι ακόμη ένα ιστιοφόρο είχε δεχθεί επίθεση από τα θαλάσσια θηλαστικά. Στην περίπτωση αυτή, οι ζημιές στο πηδάλιο ήταν περιορισμένες και το σκάφος συνέχισε το ταξίδι του προς το Βιβέιρο.

Νωρίτερα, το μεσημέρι, το ιστιοφόρο «Glatisant» είχε μείνει ακυβέρνητο στις εκβολές του ποταμού Βιβέιρο, καθώς το πηδάλιό του είχε τεθεί εκτός λειτουργίας. Το διασωστικό σκάφος «Alioth» έφτασε στο σημείο και το συνόδευσε με ασφάλεια στο λιμάνι.

Παράλληλα, το ιστιοφόρο «Kador», στο οποίο επέβαιναν ένα άτομο και τρεις γάτες, συνάντησε επίσης όρκες περίπου στις 14:30. Αν και κινητοποιήθηκε το διασωστικό σκάφος «Shaula», τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβει, καθώς το ιστιοφόρο κατάφερε να συνεχίσει μόνο του μέχρι το Βιβέιρο.

Όλες οι επιχειρήσεις συντονίστηκαν από το Κέντρο Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης (CCS) του Φινιστέρε.

Παρόμοιες επιθέσεις σε Πορτογαλία και Στενά του Ορμούζ

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων από όρκες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα νερά της Ιβηρικής.

Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, η Πολεμική Αεροπορία της Πορτογαλίας διέσωσε πενταμελή οικογένεια με τρία παιδιά, όταν το ιστιοφόρο τους βυθίστηκε ύστερα από επίθεση όρκας. Στο σκάφος, μήκους 36 ποδιών και με γαλλική σημαία, που ήταν γνωστό τοπικά ως «Ti’fare», επέβαιναν οι γονείς και τα τρία παιδιά τους, ηλικίας οκτώ, δέκα και δώδεκα ετών.

Οι γονείς πρόλαβαν να εκπέμψουν σήμα κινδύνου (SOS) και να επιβιβαστούν σε σωστική σχεδία, πριν το σκάφος, το οποίο είχε υποστεί ρήγμα στο κύτος μετά τη σύγκρουση με τις όρκες, αρχίσει να βυθίζεται. Αλιευτικό από την Πενίσε, με το όνομα «Silmar», ανταποκρίθηκε πρώτο στην κλήση, ενώ στη συνέχεια κινητοποιήθηκε στρατιωτικό ελικόπτερο, το οποίο μετέφερε τους διασωθέντες στο νοσοκομείο. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Οκτωβρίου, περίπου 55 μίλια νοτιοανατολικά της Πενίσε, βόρεια της Λισαβόνας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, αγέλη από όρκες βύθισε ακόμη ένα ιστιοφόρο που μετέφερε πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και έναν Βρετανό, κοντά στην παραλία Φόντε ντα Τέλια, νότια της Λισαβόνας. Βίντεο από το περιστατικό κατέγραψε μία όρκα να χτυπά επανειλημμένα το ιστιοφόρο «Oceanview», που ανήκε στη Λέσχη «Nautic Squad Club», πριν αυτό χαθεί κάτω από το νερό, αφού προηγουμένως είχε διασωθεί το πλήρωμα.

Την ίδια ημέρα, η ίδια ομάδα από όρκες επιτέθηκε και στο κοντινό σκάφος «Nova Vida». Οι Νορβηγοί ιστιοπλόοι που επέβαιναν σε αυτό ανέφεραν αργότερα ότι κατάφεραν να σώσουν το σκάφος τοποθετώντας έκτακτο πηδάλιο, γεγονός που τους επέτρεψε να επιστρέψουν στο Κασκάις, περίπου 10 ναυτικά μίλια μακριά.

Ανάλογα περιστατικά έχουν σημειωθεί και στα Στενά του Ορμούζ, ενώ συνολικά έχουν καταγραφεί εκατοντάδες επιθέσεις από όρκες εναντίον σκαφών τα τελευταία χρόνια.

Οι ειδικοί εξακολουθούν να μην γνωρίζουν με βεβαιότητα γιατί οι όρκες επιτίθενται σε σκάφη. Ωστόσο, εκτιμούν ότι ενδέχεται να το κάνουν είτε για παιχνίδι είτε επειδή αισθάνονται ότι απειλούνται.