Μια νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε περιοχή κοντά στο Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, προκάλεσε την απομάκρυνση κατοίκων από κοινότητες στα περίχωρα της ισπανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην πλατφόρμα Χ.

«Λόγω των εξελίξεων στην πυρκαγιά του Αλμορόξ», οι κοινότητες Ενσινάρ ντελ Αλμπέρτσε, Ριβέρα ντελ Αλμπέρτσε και Ρινκόν ντελ Αλμπέρτσε εκκενώθηκαν, ενώ «ο δήμος Βίγια ντελ Πράδο τέθηκε σε καραντίνα. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας, με κλειστές πόρτες και παράθυρα», αναφέρει η σχετική ενημέρωση.

Οι ισπανικές αρχές έστειλαν μηνύματα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων που απειλούνταν.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τουλάχιστον 19 επίγεια και εναέρια μέσα της Μαδρίτης, με πυροσβέστες, δασοπυροσβέστες και δασικούς πράκτορες. Από την πλευρά της Καστίλλης-Λα Μάντσα κινητοποιήθηκαν οκτώ επίγεια μέσα και 27 μέλη του μηχανισμού Infocam, ενώ στο μέτωπο εντάχθηκε και η Στρατιωτική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών, η UME, με δυνάμεις από τη βάση του Τορεχόν.

Οι αρχές έκλεισαν για λόγους ασφαλείας τμήματα των οδών N-403 και M-507, ενώ δημιουργήθηκε προωθημένο κέντρο επιχειρήσεων στο Θεναθιέντος για τον συντονισμό των δυνάμεων των δύο περιφερειών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ισπανικής κυβέρνησης στη Μαδρίτη, περίπου 30 κατοικίες είχαν βρεθεί στην πορεία της φωτιάς, με ορισμένες να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή να έχουν καταστραφεί. Μέχρι την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση δεν είχαν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά εισπνοής καπνού.