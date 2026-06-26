Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται ξανά οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έριξαν σήμερα φυλλάδια πάνω από την πόλη Μανσούρ στο νότιο Λίβανο, δίνοντας ρητή εντολή στους κατοίκους να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή.



Σύμφωνα με τα λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για την πρώτη εντολή εκκένωσης αυτού του είδους που εκδίδεται μετά την εφαρμογή της πρόσφατης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Η συγκεκριμένη πόλη βρίσκεται σε σημείο στρατηγικής σημασίας, καθώς συνορεύει με τα όρια της ζώνης που έχουν καταλάβει και ορίσει οι ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο Λίβανο.



Ένας υψηλόβαθμος Λιβανέζος στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ πρόσθεσε πρόσφατα την πόλη στη ζώνη αυτή. Λιβανέζοι αξιωματούχοι λένε ότι ισραηλινά στρατεύματα επιβάλλουν την οριοθέτηση των βόρειων συνόρων της ζώνης πυροβολώντας όποιον πλησιάζει την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων πολιτών και Λιβανέζων στρατιωτών.



Ο στρατιωτικός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι αγρότες συνέχιζαν να εισέρχονται και να εξέρχονται από τη Μανσούρι, αλλά δεν κατοικούν εκεί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.