Σε αραβικά χέρια περνά και επίσημα ένας από τους πιο εμβληματικούς επίγειους παραδείσους της Ιταλίας. Η περίφημη «Βίλα Τσερτόζα» στη Σαρδηνία, η οποία ανήκε στον εμβληματικό Σίλβιο Μπερλουσκόνι, αλλάζει ιδιοκτήτη, καθώς η οικογένεια του εκλιπόντος μεγιστάνα ήρθε σε συμφωνία με τη βασιλική δυναστεία του Κατάρ.



Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Corriere della Sera, η πολυτελής έπαυλη μεταβιβάζεται στην πανίσχυρη οικογένεια Αλ Θάνι έναντι του αστρονομικού ποσού των 350 εκατομμυρίων ευρώ. Το deal κλείστηκε με σημαντικό «σκόντο», καθώς η αρχική αξία του ακινήτου είχε εκτιμηθεί στα 500 εκατομμύρια ευρώ.



Η τελική υπογραφή για τη χρυσή αγοραπωλησία θα πέσει μέσω της Constellation hotels holding Ltd Sca, μιας εταιρείας επενδύσεων με έδρα το Λουξεμβούργο, σφραγίζοντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το Κατάρ αγοράζει τη Βίλα Τσερτόζα και απλώνει τα «δίχτυα» του σε όλη τη Σαρδηνία

Η εξαγορά της περίφημης «Βίλα Τσερτόζα» από τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ δεν αποτελεί απλώς μια θεαματική κίνηση στην παγκόσμια αγορά του real estate, αλλά το επόμενο στρατηγικό βήμα για την επέκταση της αραβικής κυριαρχίας στην καρδιά της Μεσογείου. Η δυναστεία των Αλ Θάνι, η οποία κυβερνά το Κατάρ για περισσότερα από 150 χρόνια, αποκτά πλέον τον απόλυτο έλεγχο στο εμβληματικό καταφύγιο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγοραστής της πολυτελούς έπαυλης κινείται μέσω ενός επενδυτικού σχήματος με έδρα το Λουξεμβούργο, το οποίο συνδέεται άμεσα με την πανίσχυρη βασιλική οικογένεια. Αυτή η νέα εντυπωσιακή επένδυση έρχεται να προστεθεί στο ήδη διευρυμένο αποτύπωμα της δυναστείας στη Σαρδηνία.



Οι Άραβες κροίσοι έχουν αναπτύξει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στο ιταλικό νησί τα τελευταία χρόνια, ελέγχοντας μια τεράστια γκάμα περιουσιακών στοιχείων. Οι επενδύσεις της οικογένειας Αλ Θάνι στην περιοχή εκτείνονται από κορυφαία θέρετρα και υποδομές τουρισμού πολυτελείας μέχρι και τον κρίσιμο τομέα της υγείας, καθώς στην ιδιοκτησία τους ανήκει πλέον και το μεγάλο νοσοκομείο Mater Olbia.

Η βίλα διαθέτει εκατόν είκοσι έξι δωμάτια, σε συνολική εσωτερική έκταση 4.500 τετραγωνικών μέτρων, ένα θέατρο με έμπνευση από την αρχιτεκτονική της Αρχαίας Ελλάδας, πισίνες και ένα τεράστιο πάρκο, δίπλα στην θάλασσα. Η οικογένεια Μπερλουσκόνι, επιβεβαίωσε ότι έκανε δεκτή «δεσμευτική πρόταση αγοράς του ακινήτου».



Πρόκειται για έπαυλη στην οποία ο «Καβαλιέρε» φιλοξένησε πολλούς ξένους ηγέτες: από τον Βλαδίμιρ Πούτιν μέχρι τον Βρετανό Τόνι Μπλερ και τον Ισπανό πρώην πρωθυπουργό Θαπατέρο. Στην Βίλα Τσερτόζα, παράλληλα, είχαν παραθερίσει και πρωταγωνιστές της υπόθεσης «μπούνγκα -μπούνκα».



Δεν έχει ανακοινωθεί αν η έπαυλη αυτή του Ιταλού πρώην πρωθυπουργού και μεγιστάνα πρόκειται να μετατραπεί σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο ή αν θα παραμείνει.