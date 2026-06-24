Μυστήριο επικρατεί στην Αττάλεια της Τουρκίας, όπου μέσα σε λίγες ημέρες έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι τουριστών, με τελευταίο αυτόν ενός 70χρονου Έλληνα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Έλληνας τουρίστας, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται με τα αρχικά P.S., είχε φτάσει στην Αττάλεια στις 21 Ιουνίου με οργανωμένο γκρουπ.

Διέμενε σε ξενοδοχείο στην περιοχή Αλτιντάγ, στην οδό Γκιουλούκ, στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Το πρωί της ημέρας που επρόκειτο να αναχωρήσει, περίπου στις 08:30, οι υπεύθυνοι του τουριστικού πρακτορείου δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του. Αμέσως ενημέρωσαν τη διεύθυνση του ξενοδοχείου και εργαζόμενοι μπήκαν στο δωμάτιό του.

Εκεί εντόπισαν τον 70χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και κάλεσαν άμεσα το 112. Στο σημείο έφτασαν διασώστες, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Δεν βρέθηκαν ίχνη χτυπημάτων

Ο γιατρός του δήμου που κλήθηκε στο ξενοδοχείο έκρινε τον θάνατο ύποπτο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρχές.

Στο δωμάτιο μετέβησαν αστυνομικοί, κλιμάκιο της σήμανσης, εισαγγελέας και στελέχη του τμήματος ανθρωποκτονιών.

Από την πρώτη εξέταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν εντοπίστηκαν ίχνη επίθεσης, τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο ή σημάδια ξυλοδαρμού στο σώμα του 70χρονου.

Τα πρώτα στοιχεία φέρεται να δείχνουν ότι ο Έλληνας τουρίστας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα δύσπνοιας. Η ακριβής αιτία θανάτου αναμένεται να προσδιοριστεί από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα γίνει στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Αττάλειας.

Τρίτος θάνατος τουρίστα σε λίγες ημέρες

Η υπόθεση προκαλεί αίσθηση, καθώς έρχεται να προστεθεί σε δύο ακόμη θανάτους τουριστών που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στην Αττάλεια.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, είχαν προηγηθεί οι θάνατοι ενός Πολωνού και ενός Ρώσου τουρίστα στις περιοχές Κεμέρ και Μουράτπασα.

Οι διαδοχικές υποθέσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία στην πόλη, η οποία θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Τουρκίας.

Οι αρχές περιμένουν την ιατροδικαστική έκθεση

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη σύνδεση ανάμεσα στις τρεις υποθέσεις, ενώ οι τουρκικές αρχές εξετάζουν κάθε περιστατικό ξεχωριστά.

Στην περίπτωση του 70χρονου Έλληνα, κρίσιμο ρόλο αναμένεται να παίξει το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που θα δείξει αν ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή αν υπάρχουν άλλα στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο της Αττάλειας, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται.