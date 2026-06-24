Η Ολλανδία κατέγραψε την πρώτη περίπτωση ευθανασίας παιδιού ηλικίας κάτω των 12 ετών μετά την τροποποίηση της νομοθεσίας πριν από δύο χρόνια, η οποία επέκτεινε τη δυνατότητα εφαρμογής της διαδικασίας σε ανήλικους αυτής της ηλικιακής κατηγορίας υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Σε επιστολή της προς το κοινοβούλιο, η υπουργός Υγείας της Ολλανδίας, Σόφι Χέρμανς, γνωστοποίησε ότι το παιδί απεβίωσε το περασμένο έτος, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ακριβή ηλικία του, την ημερομηνία θανάτου ή την ασθένεια από την οποία έπασχε. Σύμφωνα με τον ολλανδικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό NOS, πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή του νόμου που άλλαξε το 2024 και επιτρέπει την ευθανασία σε παιδιά κάτω των 12 ετών, με στόχο να τους δοθεί η δυνατότητα να «πεθάνουν με αξιοπρέπεια» όταν δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής από εξαιρετικά σοβαρό πόνο ή οδύνη.

Πριν από την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, η διαδικασία επιτρεπόταν μόνο για νεογνά και για παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών. Για όλους τους ασθενείς κάτω των 18 ετών απαιτείται η συγκατάθεση γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα.

Βάσει της νομοθεσίας περί ευθανασίας στην Ολλανδία, ένα άτομο πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αφόρητης ταλαιπωρίας χωρίς ρεαλιστική ελπίδα ανακούφισης, ενώ η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε εξαιρετικές και ακραίες περιπτώσεις. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ευθανασία, ο γιατρός οφείλει να πείσει τις αρμόδιες αρχές ότι η επιλογή αυτή είναι κατάλληλη και ότι δεν υπάρχει άλλη ανθρώπινη εναλλακτική λύση. Το όριο για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε μικρά παιδιά θεωρείται εξαιρετικά υψηλό.

Η Σόφι Χέρμανς ανέφερε ότι η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης έχει ήδη εξετάσει την υπόθεση και έχει συνομιλήσει με τον γιατρό που συμμετείχε στη διαδικασία, σύμφωνα με το NOS. Η κρίση της επιτροπής διαβιβάστηκε στη Δημόσια Εισαγγελία της Ολλανδίας (OM), η οποία θα αποφασίσει τελικά εάν ο γιατρός ενήργησε σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου. Όπως εξήγησε η υπουργός, η σύσταση της επιτροπής αξιολόγησης θα δημοσιοποιηθεί σύντομα.

Κατά την ψήφιση της νομοθετικής αλλαγής, οι ολλανδικές αρχές εκτιμούσαν ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση θα αφορούσε περίπου πέντε παιδιά κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές κατευθυντήριες οδηγίες, «η ευθανασία επιτρέπεται μόνο για ασθενείς των οποίων η αφόρητη ταλαιπωρία χωρίς προοπτική βελτίωσης έχει ιατρική διάσταση». Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «ο τερματισμός της ζωής επιτρέπεται μόνο εάν ένα παιδί πάσχει από ανίατη ασθένεια και υποφέρει αφόρητα χωρίς καμία προοπτική βελτίωσης».

Οι ίδιες οδηγίες αναφέρουν ότι αυτό σημαίνει πως το παιδί βιώνει διαρκή και έντονο πόνο, ενώ δεν υπάρχει θεραπεία ούτε κάποια λογική εναλλακτική για την ανακούφιση της οδύνης του, ακόμη και μέσω παρηγορητικής φροντίδας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο γιατρός μπορεί να αποφασίσει, από κοινού με τους γονείς, τον τερματισμό της ζωής του παιδιού. Όπως τονίζει ο independent η απόφαση λαμβάνεται πάντοτε σε συνεννόηση με τους γονείς και όπου αυτό είναι δυνατό, και με το ίδιο το παιδί.

Την ίδια στιγμή, στο Ηνωμένο Βασίλειο, νομοσχέδιο που θα επιτρέπει σε ενήλικες στην Αγγλία και την Ουαλία, οι οποίοι έχουν προσδόκιμο ζωής μικρότερο των έξι μηνών, να υποβάλουν αίτηση για υποβοηθούμενο θάνατο, υπό την έγκριση δύο γιατρών και ειδικής επιτροπής, αναμένεται να επιστρέψει προς συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων τον προσεχή Σεπτέμβριο.