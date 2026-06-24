Μια γυναίκα που καταγράφηκε πριν από λίγες μέρες σε βίντεο να αδειάζει έναν δημόσιο κάδο απορριμμάτων στους δρόμους της Νέας Υόρκης και στη συνέχεια να τον παίρνει μαζί της κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την επιτυχία των New York Knicks απολύθηκε από την JPMorgan Chase, όπως αναφέρει η nypost.

Πρόκειται για την 40χρονη Angie Báez, η οποία κατείχε τη θέση της Executive Director of Community and Industry Engagement for Card and Connected Commerce στην τράπεζα, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn. Πηγές ανέφεραν ότι η JPMorgan Chase διερεύνησε το περιστατικό μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ενώ εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι «η συγκεκριμένη εργαζόμενη δεν εργάζεται πλέον στην εταιρεία». Η Báez δεν σχολίασε δημόσια το συμβάν.

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το περασμένο Σαββατοκύριακο τη δείχνουν ντυμένη με εξοπλισμό των Knicks να αδειάζει στο πεζοδρόμιο το περιεχόμενο ενός συλλεκτικού μπλε και πορτοκαλί κάδου απορριμμάτων και στη συνέχεια να απομακρύνεται κρατώντας τον μαζί της. Σε άλλο βίντεο εμφανίζεται να κινείται με το μετρό έχοντας μαζί της τον κάδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 40χρονη παρακολουθούσε την παρέλαση με προσωπική της ιδιότητα και όχι ως εκπρόσωπος της εταιρείας.

Πριν ενταχθεί στην JPMorgan Chase, η Báez είχε διατελέσει Executive Director of Diversity, Equity and Inclusion στην ιστοσελίδα κριτικών εστιατορίων The Infatuation, την οποία είχε εξαγοράσει η τράπεζα στο πλαίσιο της επέκτασής της στον χώρο του lifestyle περιεχομένου.

Σε βιογραφικό της που παραμένει δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας, περιγράφεται ως άνθρωπος του οποίου «η αφοσίωση στη δημιουργία θετικού αντίκτυπου διακρίνεται σε κάθε πτυχή της δουλειάς της». Το ίδιο κείμενο αναφέρει ότι συνέβαλε σημαντικά στην προώθηση της ισότητας και της εκπροσώπησης στον χώρο των μέσων ενημέρωσης που ασχολούνται με το φαγητό.

Η Báez φέρεται επίσης να ήταν συνιδρύτρια της Same Page Co., μιας εταιρείας που υποστηρίζει καλλιτέχνες και δημιουργούς από υποεκπροσωπούμενες κοινότητες. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νέας Υόρκης, η κλοπή αντικειμένων αξίας μικρότερης των 1.000 δολαρίων συνήθως διώκεται ως πλημμέλημα. Σε περιπτώσεις πρώτης παράβασης, οι συνέπειες συχνά περιορίζονται σε πρόστιμο, κλήση ή κοινωνική εργασία. Η ρίψη απορριμμάτων στον δρόμο μπορεί επίσης να επιφέρει ξεχωριστές κυρώσεις.

Το Τμήμα Καθαριότητας της Νέας Υόρκης καταδίκασε το περιστατικό, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του ότι «η απόρριψη σκουπιδιών στον δρόμο και η κλοπή δημόσιας περιουσίας για προσωπική χρήση είναι παράνομες και αντικοινωνικές συμπεριφορές που δεν εκφράζουν τους Νεοϋορκέζους».

Παρά τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση, η αστυνομία της Νέας Υόρκης δήλωσε στις 20 Ιουνίου ότι δεν είχε λάβει επίσημη καταγγελία για το περιστατικό και ότι μέχρι στιγμής η Báez δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα.