Μια έφηβη ηλικίας 15 ετών, που αυτοπροσδιορίζεται ως σκύλος, δολοφόνησε τους γονείς της αλλά και το σκυλί της οικογένειας.

Το άγριο έγκλημα διαπράχθηκε στην Ολλανδία, με την ανήλικη κοπέλα να μαχαιρώνει μέχρι θανάτου τους γονείς της, Γιόχαν και Ματίλντα, ενώ στη συνέχεια τραυμάτισε τον σκύλο τους.

Μετά το φονικό, έστειλε σε συμμαθητές της φωτογραφίες με το άγριο έγκλημα, με ορισμένους μαθητές να αναφέρουν: «Τους είδα με τα μάτια ανοιχτά, μέσα στα αίματα. Ήταν τραγικό».

Σύμφωνα με τη New York Post, η κοπέλα αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση ταυτότητας και δηλώνει ότι είναι σκύλος.

Συμμαθητές της υποστήριξαν ότι συχνά την έβλεπαν να φοράει ψεύτικη ουρά και αυτιά σκύλου, να περπατάει στα τέσσερα, να γαβγίζει αλλά και να δείχνει το στομάχι της ζητώντας χάδια, συμπεριφερόμενη ακριβώς όπως ένα σκυλί.

Τα κίνητρα πίσω από τη διπλή δολοφονία διερευνώνται, με την αστυνομία της Ολλανδίας να αρνείται να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες της υπόθεσης.